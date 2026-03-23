星島申訴王 | 茶記送奶茶杯感動韓國情侶影片瘋傳 老闆感意外首開腔：對待客人不必過於計較

韓國一對KOL情侶在香港茶餐廳用餐時，因看中極具本地特色的奶茶杯而向老闆提出購買，沒想到竟獲對方免費相贈。他們將這段影片分享後，在社交平台上迅速走紅，網民紛紛大讚老闆的善舉成功「說好香港故事」。《星島申訴王》特地採訪了這位老闆吳先生，他親自分享其待客之道，並強調此舉並非為了刺激生意或博取關注，而是真心希望遊客留下對香港的美好印象。

這對韓國情侶光顧吳先生的茶餐廳時，對店內使用的港式奶茶杯情有獨鍾，並詢問是否能夠購買。吳老闆解釋，這些杯子是淡奶公司的供應品，屬於非賣品。但看見他們流露出失望的神情，吳老闆忽然想起店裡正好有全新的同款杯子，於是便大方地免費贈送給他們。

女生感動落淚 買杏仁糖回禮

對於這份意想不到的禮物，兩位遊客喜出望外。吳老闆形容：「那個女生尤其激動，感動得哭了。」他還澄清，網上流傳的照片中女方看似不快，其實是她感動得快要哭出來的瞬間。為了表達謝意，情侶二人隨即到附近的便利店買了杏仁糖作回禮，雖然老闆起初婉拒，但最終盛情難卻，只好收下這份心意。

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在熟客眼中，吳老闆的善舉毫不出奇。已光顧四年的熟客王小姐表示，正是老闆的這份人情味，讓她成為了忠實顧客。對於贈送杯子可能引來他人仿效，吳老闆坦言並不擔心，他認為對待客人不必過於計較。「我們的宗旨，從來不是送兩隻杯子能帶來多好的生意。」他補充說，其實在油麻地也能買到同款杯子，但考慮到遊客人生路不熟，直接贈送會更方便。

老闆盼以良善待客之道 吸引遊客再來

對於有聲音指香港服務業不及內地的負面標籤，經營茶餐廳數十年的吳老闆有自己的看法。他坦言，部分店舖或許因生意太好、人手不足而服務稍顯急躁，但「並非每一間都那麼差」。他堅信，香港飲食業中，大部分從業員依然待客有禮。他希望透過自身良好的待客之道，能讓外界感受到「這間店不錯，香港人也挺友善」，從而吸引更多遊客來港。

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