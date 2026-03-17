星島申訴王 | 二手網站$380賣公仔墮騙局 港女按毒link被轉走$5280：交智商稅

二手網站雖然為大家帶來賣物和買物的方便，但亦容易成為騙徒作案搵食的地方。本港有女網民在Threads出帖，透露自己在二手網站以380元放售毛公仔，竟墮入騙徒圈套，按下有毒連結後，帳戶慘被轉走戶口5000多元。《星島申訴王》聯絡苦主M小姐，她透露該筆款項原本是到韓國旅行的旅費，現在被騙十分肉赤，形容自己交智商稅。

今年30歲、任職餐飲業的M小姐表示，數天前在啟德的Zoe & Friends快閃店，因購物滿了3888元，獲送一隻毛公仔，「隻公仔我本身有，所以想賣出去。昨日(16日) 下午5時，我便在拍賣網站Carousell出帖，標價380元。」她發帖不到5分鐘，一名買家聯絡她，表示願意以380元成交。

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假買家堅持郵寄 再化身多個客服作案

M小姐表示自己首次在Carousell賣東西，她跟買家Whatsapp私訊後，建議在觀塘當面交收，但對方卻要求速遞到藍灣半島的住址。剛巧M小姐丈夫在藍灣半島附近上班，便建議買家到丈夫工作的店舖交收，可節省郵費。惟買家又說要去旅行沒時間，堅持要郵寄速遞，M小姐最後妥協。



其後買家傳來一張轉賬到拍賣平台的截圖，並叫M小姐按下連結，選擇接受收款的銀行。她照做，但發現所提供的銀行，自己並沒有帳戶，買家就教她聯絡人工客服處理。M小姐在人工客服界面上，選擇了收款銀行後，界面提示稍後會有真人客服聯絡。她其後收到一名「男客服」來電，對方表示會有AI客服跟進。



當AI客服聯絡M小姐後，又傳來戶口驗證碼，並稱這戶口不能收款，只是做驗證。另外又要求M小姐將有顯示她戶口餘額的截圖，傳給AI客服。M小姐於是轉賬一元，之後果然退回她戶口，「之後又傳來一組四位數驗證碼，要填在輸入金額一欄上。當刻我都質疑，為何驗證碼跟我戶口的餘額那麼接近，但對方稱這只是AI隨機號碼。」



由於當時M小姐正在工作，對方又不斷催促，M小姐沒多想便輸入驗證碼，怎料收款竟變為付款，戶口原本有的5380元，即時被轉走5280元。M小姐發覺被騙後，立即聯絡買家和客服的電話，但已無法接通。騙徒亦迅速刪除跟她的對話記錄。

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事主自嘲交智商稅 日後堅持面交

M小姐說，沒想過第一次在網上賣東西就被騙，「當然很肉赤，這些錢是利是錢，本來用來去韓國旅行。」她說以後在網上賣東西，一定會堅持面交，不會再輕易相信對方。最後她更自嘲這次交了「智商稅」，又嘲諷騙徒算有良心，「起碼留返100元給我。」



網民對於M小姐被騙的情節，大多表示同情。不少人也提出交易自保的建議，包括「畀link一律唔撳」、「攞WhatsApp一律要block」等。記者將騙徒所用的電話號碼，放到警方「防騙視伏器」查詢，即顯示高危有伏。



如果大家也有曾經受騙的經歷，歡迎聯絡《星島申訴王》。