星島申訴王｜港鐵荔枝角月台 截獲疑偷拍四眼男 港女公開過程片 偷拍男：算啦

更新時間：14:26 2026-03-13 HKT
發佈時間：14:26 2026-03-13 HKT

在公共場所違法偷拍他人私密部位，絕對零容忍，但如果出現確有偷拍、但未有拍到私密部位，事主應如何處理？近日有港女網上發文，透露日前在荔枝角月台等候男朋友期間，獲另一名女子提醒，月台上有一名戴眼鏡的男子偷拍她。

女事主及其男友截停四眼男，一同到車站客務中心找職員處理。期間四眼男曾向港鐵職員稱「我沒有偷拍，我可以給你們看」，又對女事主說「算啦」，但女事主一方回覆：「有什麼留着跟警察說」，堅持報警。

女事主貼文提醒小心偷拍　網民反應兩極

女事主在帖文稱，警員到場發現涉事男子手機內，有3張偷拍她的相片，但見四眼男「驚到手到震埋」，接受他刪相了事，但拒絕四眼男要求刪除她拍攝整個過程的兩條影片，及後更把兩條影片放上網，希望提醒大眾留意身邊發生的事，好好保護自己。

惟女事主發文後，網民反應兩極：有自稱女兒曾遭偷拍裙底的家長，認同報警的做法，還指當年其女兒的個案亦交由警方依法辦理，「不給他教訓便有下次」。亦有人留言撐偷拍四眼男，反斥女事主網絡公審的做法，聲稱「唔影你裙底，唔構成罪行！」事後被支持女事主的網民，質疑他是事發四眼男本人或其親友，竟為對方說項。

律師：網上公開事件 宜謹慎處理

律師曹希聖指出，事件中若果警方從涉案男子手機檢獲偷拍女子私密部位的相片，或有證據顯示有人意圖偷拍私密部位，便涉嫌觸犯《窺淫罪》，最高可被判監禁5年，但只拍到女事主容貌等便不屬違法。

對於女事主將涉案男子容貌公開，曹希聖指由於未有同步同男子的個人資料公開，涉及個人私隱發放的「起底」罪行，但需小心對方會以民事方式控告「誹謗」。

