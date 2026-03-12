星島申訴王｜49歲港男百萬「冰藍地通拿」離奇被盜 放觀塘健身室儲物櫃內神秘消失

貴重物品要保管好，一名數月前加入pure fitness健身會籍的49歲男子，日前於觀塘健身室運動期間，報稱其放置在儲物櫃、市值百萬元的「冰藍地通拿」勞力士手錶不翼而飛，但一同放在背囊暗格的2萬元現金卻原封不動，他懷疑竊匪有目標而來，事主已報警。

49歲翁姓事主接受《星島申訴王》訪問時表示，自己加入會籍數月，每星期約有4至5日，習慣在下午時段前往該分店做運動。他指，今次失竊的勞力士型號116506的「冰藍地通拿」手錶自2020年以65萬元一手購入，經常配戴外出，惟事發當日一時疏忽忘記將手錶除下留在公司，結果便直接戴進上址健身。

3月9日事發當日下午3點11分，他到達男更衣室後，將手錶除下放入背包的一個暗格內，並與裝有約2萬港元現金的銀包一同存放，其後將背囊鎖入儲物櫃。他指，當時更衣室內有另一名中國籍男士正在更衣。翁生強調，自己確認鎖好儲物櫃後，便離開更衣室到健身區做運動。

直至當日下午約5時30分，即他進行健身2個多小時後，他返回更衣室打開儲物櫃及背囊時，赫然發現背包內的衣物擺放雜亂，懷疑被人動手翻過。他經檢查後，發現暗格內的勞力士手錶已不翼而飛。但載有2萬元現金的銀包則原封不動。

警方回應《星島申訴王》查詢指，牛頭角警區周一（9日）傍晚六時許接獲一名男子報案，聲稱在宏利廣場Pure fitness運動期間，儲物櫃一個藏於背包內的勞力士手錶被人盜走，價值100萬元，警方經調查後列盜竊案處理，交秀茂坪刑事調查隊跟進。

翁生隨即通知健身室的前台職員，由職員協助報警處理。警方接報到場調查，由於更衣室內並無安裝監控設備，警員要求查看通往更衣室出入口的健身室範圍閉路電視片段。他引述現場職員稱經理或負責人已經下班，無法即時調閱相關影片，需待翌日經理上班後方可處理。警方人員在場期間，亦曾例行檢查當值清潔工的儲物櫃，但未有發現。之後他便隨警員返回警署錄取口供。

直至翌日（10日）下午，警方才通知他，已收到健身室提供的更衣室外圍閉路電視片段。然而翁先生對健身室的處理手法深感失望。他指事發至今，從未有任何健身室的負責人主動聯絡他交代事件或跟進情況，認為管理層態度消極，亦指翌日才能調取CCTV錄影片段，變相延誤辦案進度，未有認真處理會員財物在店內被盜的風險。

翁生事後回想，當時入更衣室換衫已留意一名男子在他身後，正常做法是各自背對背面向儲物櫃，但他兩度回頭望向對方時，發現對方均是面向自己。他當時感奇怪對方是否羡慕自己身型，如今想來懷疑對方目標是他按動電腦密碼鎖一刻，再伺機行動，現希望警方盡快破案，早日尋回心愛手錶。

根據手錶拍賣平台，勞力士「冰藍地通拿」手錶為近年其中一款熱款手錶，由於一錶難求，目前巿價高68萬至100萬多元不等。

大律師陸偉雄表示，健身室會就儲物櫃財物損失定下免責聲明，但前提是健身室在整宗案件期間有否造成疏忽，例如CCTV數目不足、巡查力度是否不足夠等，顧客可透過民事訴訟入稟法院，由法官釐定健身室的賠償責任問題。至於職員延遲一日才能調度CCTV錄影予警方取證，陸偉雄指除非能夠證實延遲一日取證令事主蒙受損失，包括嫌疑人當晚已離港，否則一般不構成賠償責任問題。

《星島申訴王》正向Pure fitness查詢事件，但至截稿前未獲回覆。