星島申訴王｜香港特殊街名多 網民如數家珍 鬥騎呢鬥翹口 含本地歷史科普

香港由於歷史緣故，不單城市格局和設計糅合中外文化，還構建出很多獨有的特殊街道名，這些街道名有些屬英語硬譯，以廣東話讀出會非常「翹口」，或變成廣東話諧音，令人一聽街名便失笑。不少年輕一代，若非居住或路過上址，對這些特殊街名往往「聽都未聽過」，更枉論知道當初設計街名時的背後歷史了。

鬥推特殊街名 撞正俗語諧音令人發笑

近日有網民甫貼出南丫島一個特殊街名「除塵器道」（Precipitator Road），竟開始掀起接龍熱潮，鬥推「翹口之最」。有人指南丫島另一條街「除鹽設備路」，也是一絕；而引起網民強烈共鳴的特殊街道名，還包括中環「列拿士地臺」、屯門「天地人路」、灣仔「萬茂里」、荃灣「盛福街」等等，部分街道名包括了中文詞含義和廣東話俗語諧音，令人發笑。

帖文可貴之處，卻不止「得啖笑」那麼簡單，網民還紛紛尋找和臚列這些特殊街道名的由來，變成本土街道歷史的科普，甚有教育意義。例如中環列拿士地臺（Rednaxela Terrace），原意是紀念一位名叫Alexander的人，但因為華人負責翻譯，其書寫和閱讀習慣均是由右至左，Alexander變成Rednaxela，惟最後將錯就錯當做街名。

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《星島申訴王》過往亦報道過香港地區有趣的命名由來，包括荃灣十數幢位處不同街道、但竟然同名的「德仁樓」，並找到原大業主後人，憶述兩位祖先合資興建這些房屋的歷史。詳見荃灣十幾幢德仁樓街坊傻傻分不清 原大業主新抱現身拆解謎團

現實上，存在特殊街道留下過去足跡；網絡上，流傳不同消息交織過去現在，觀眾對於這些有何看法？歡迎留言討論。

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