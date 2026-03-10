星島申訴王 | 愛犬元朗行山被鬆繩大型狗咬死 涉案狗主「潛水」 港女誓討公道：唔會放過佢

元朗昨日（9日）發生一宗大型犬隻襲擊貴婦狗的致命事故。一隻僅一歲大、體重約兩公斤的貴婦狗「蝦哈」，在元朗河背水水塘行山期間，遭一隻未有繫上狗繩的大型犬猛烈攻擊，最終傷重不治。狗主丁小姐接受《星島申訴王》訪問時聲淚俱下，怒斥疏忽的對方狗主至今仍未現身，逃避責任。大律師陸偉雄則表示，由於現行法例只規管狗咬人，建議事主循民事索償。

丁小姐向《星島申訴王》申訴，自己昨日因事外出，將愛犬「蝦哈」交由友人代為照顧。友人遂與數名朋友帶同蝦哈，前往元朗行山熱點河背水塘。丁小姐指，她的朋友過往到該處遠足時，一向都有為犬隻繫上狗繩。

豈料在半路上，友人一行人遇到另外四名遠足人士，對方帶同兩隻大型犬。丁小姐引述友人表示，其中一隻目測體重超過30公斤、體型魁梧、疑似瑪蓮萊犬（Malinois）的大狗卻未有繫繩。該大狗突然失控衝向「蝦哈」，即使友人已立刻將「蝦哈」抱入懷中保護，仍被大狗強行咬住後腿並瘋狂撕扯。「蝦哈」隨即陷入昏迷，心跳一度停止。

友人火速將「蝦哈」送往獸醫診所急救。雖然期間「蝦哈」曾恢復心跳，但始終無法自主呼吸，最終在搶救數小時後宣告離世。丁小姐接獲噩耗，心情悲痛欲絕，只能忍痛送別愛犬。

本身從事寵物行業的丁小姐懷疑，涉事大狗在襲擊過程中猛烈搖晃及拖行，已對「蝦哈」的頭部及神經造成致命損傷。她一度哽咽道：「你可以想像嗎？一隻只有兩公斤的小狗，被一隻三十公斤的大狗咬著拖行，腦部一定會出問題！」

涉事狗主態度惡劣 網民憤慨發起「尋人」

更令丁小姐憤怒的是，涉案狗主一方事後的態度。她指出，當時對方同行的一名女子雖有陪同前往獸醫診所，卻拒絕透露狗主身份，更聲稱「狗不是她的」，隨後未留下任何聯絡資料便逕自離開。儘管友人拍下了涉案男狗主的影像，但由於無法確認其身份，目前仍有待警方跟進。

丁小姐事後已到元朗警署報案，案件暫已轉介至漁農自然護理署處理。但她堅信，涉事狗主必須負上不可推卸的責任。事件在社交媒體上廣泛傳播，大批網民留言譴責狗主不負責任的行為，並聲援丁小姐：「主人你已盡力，希望你早日討回公道，絕不要放過不負責任的狗主！」、「在行山徑這種人來人往的地方，竟然讓大型犬不上繩，這跟拿著武器到處走有什麼分別？」

丁小姐憂心忡忡地表示，大型犬隻行山必須要繫上繩子，這次受害的是小狗，但難保下次不會是小孩。「如果他的狗這次咬到的是小朋友，後果會有多嚴重？他們是不是也可以說一句『狗不是我的』，然後就不用負責？」她最後補充，計劃日內再到事發地點附近，希望能找到涉案人士，為慘死的「蝦哈」討回一個公道。

現行法例只規管狗咬人 律師：須循民事索償

陸偉雄律師受訪時表示，在現行法例下，狗隻咬死狗不屬刑事罪，但涉事狗主有可能要承擔民事賠償責任。根據《狂犬病條例》，若20公斤以上的大型犬隻未有繫上狗帶，涉事狗主最高可被罰款2.5萬元及監禁3個月。他建議事主報警及報告漁護署追查狗主身份，再循民事索償。由於現行法例只規管狗咬人，未能保障其他寵物安全，陸偉雄亦呼籲政府修改相關條例，保障市民及寵物安全。

警方回覆《星島申訴王》指，案件列作「被動物咬噬」處理，案件已轉交由漁農自然護理署跟進。