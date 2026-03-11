星島申訴王 | 足貼吸出「深色黏稠物」是濕氣？ 中醫教1秒自測身體真假濕重

香港天氣近日潮濕，市面上熱銷的「祛濕足貼」聲稱可以排毒祛濕。許多網民分享經驗，大讚足貼效果顯著，表示使用後疲勞感消失，睡眠質素也得到改善。然而亦有市民質疑其功效，認為只是安慰劑。《星島申訴王》進行實測，將足貼貼在腳底一晚後，翌日撕下時發現足貼確實變得濕潤、顏色變深，甚至有黏稠液體滲出，看似「吸走了濕氣」。中醫師陳燕珺則解釋，足貼內的成分接觸到濕氣便會變色和出水，對祛濕確有效果，但建議市民不要長期使用以免形成依賴。

《星島申訴王》記者在藥房購入數款標榜「祛濕排毒」、「祛濕消腫」的足貼，並實測貼在腳底一整晚。翌日撕下，果然見到腳貼變得又濕又黑，表面確實有黏稠液體，效果看似「吸走濕氣」。記者訪問公司其他編輯，有使用過祛濕足貼的Justin表示，祛濕效果好，自己在公司上班期間也會貼在腳底排毒；Irene則認為效果一般，形容貼完後要洗腳好麻煩；亦有人指自己會飲薏米水祛濕，效果更顯著。

春天祛濕湯水推介：身體濕氣重疲倦乏力精神差 中醫推介10款湯水茶飲 健脾化濕解春困

中醫籲每周最多用3次 長期使用或會依賴

為了解開「出水變黑」之謎，記者訪問了註冊中醫師陳燕珺。陳醫師解釋，足貼即使放置在室內遇到潮濕天氣都會出水，而這類足貼多數貼於腳底的「湧泉穴」，確實有助促進血液循環，在祛濕方面有一定的效果，「足貼可以帶走濕氣，但同時亦可能帶走身體的『正氣』，經常使用會造成依賴」。

陳醫師建議，潮濕天氣每星期最多貼三次，並可配合飲用補氣茶飲，如人蔘、黃芪、茯苓、薏米水等，效果更佳。她又提醒，若本身體質虛弱、代謝較慢的人士，如長者，不宜自行使用腳貼，最好先諮詢中醫師的意見。

很多人誤以為自己濕重，實際上是脾虛導致身體無力，陳醫師最後教路，想知道自己是否真的濕重，最簡單的方法是觀察舌頭：「如果舌頭兩側出現齒印，即所謂『齒痕舌』，就代表身體需要祛濕。」

中醫推介長者適用湯水：中醫教煲養生湯水茶飲消滯去濕氣-老人家疲倦氣虛宜飲黨參湯

大家如果有其他有效的祛濕方法，歡迎同《星島申訴王》分享！