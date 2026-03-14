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星島申訴王｜20元拼多多鮮花包郵到港變乾花 港男呻中伏：又爛又霉

申訴熱話
更新時間：14:00 2026-03-14 HKT
發佈時間：14:00 2026-03-14 HKT

內地網購平台近年積極進軍香港市場，憑藉「包郵到港」成功吸納大批港人消費者。除了購買日常用品與服飾，不少香港市民更轉向價格吸引的食品及鮮花。有網民分享自己從拼多多購買鮮花包郵到港，打開包裹後發現鮮花慘變「乾花」、「殘花」，大呻「中伏」。惟《星島申訴王》記者與拼多多的賣家了解後發現，內地網購鮮花產地多數來自雲南，全因雲南鮮切花產量穩居全國第一位。不過，由於雲南網購運送至香港需時7至10天，導致在漫長的路途中容易乾枯受損。

貪平網購20元鮮花 網友大呻中伏收場

該名自稱中伏的港男稱，早前在拼多多以大約20元人民幣購買了一束鮮花包郵到港，滿心期待收貨，豈料等待一個星期後，打開包裹後卻發現與期望大有落差，皆因他訂購的鮮花，運到香港後已嚴重脫水，慘變「乾花」、「殘花」。他大呻此次網購經歷中伏，形容「又爛又霉」。

對比香港本地花店，網購平台鮮花種類繁多，以一束普通鮮花為例，香港動輒要數十元甚至100港元，而內地網購只需20至30元人民幣，更包郵到香港。有網民則留言指，保鮮期較短的鮮花或食物不應網購，否則品質出現問題無法退換。亦有網民建議傍晚去旺角花墟購買，價錢與網購相差不大，起碼有品質保證。

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賣家勸退：產地離港太遠 不建議購買

《星島申訴王》記者以顧客身份，在拼多多平台接觸多家位於鮮花商戶，發現絕大部分賣家的發貨地，均顯示為雲南，距離香港有1200至1500公里。當記者詢問能否送貨至香港時，有店主直言不諱地勸阻：「不建議購買，路程太遠。」 不過，亦有部分商家為求做成生意，聲稱「5-6日內可送達」，強調會做好保鮮包裝。

事實上，雲南鮮切花產量穩居全國第一位，故內地網購鮮花產地大多來自雲南，若由雲南網購運送至香港，平均需時7至10天，鮮花在漫長路途中容易乾枯受損。一些熟悉鮮花行情的網民，也在貼文留言稱「雲南出，一星期先到變梅菜」、「貼錢買難受，要交智商稅」。

更多拼多多報道：拼多多多區自提點淪陷 店員大爆辛酸史：客人野蠻兼爆粗

除了鮮花，網購生鮮食品，例如蒜頭、番薯及南瓜等亦同樣盛行。《星島申訴王》早前曾報道，不少市民網購水果來港，令自提點店員非常困擾。不少生果或海產送到自提點時，因為運輸過程沒有冷鏈系統，抵港後已經發臭，甚至有蟲爬出。記者實測購買後發現，除了蘋果、橙等較為耐放的水果勉強可食用外，許多時令生果如芒果、哈密瓜等，經過漫長的10天跨境物流抵港後，往往已經過熟甚至變質，最終無法食用。

海關回覆《星島申訴王》指，海關一直加強執法網購商品入口。根據海關規定進口切花可以入境香港，但蘭花、仙人掌、蘆薈、食蟲植物和其他受保護物種則需要申領漁護署許可證才能出入境。

如果大家網購時曾經中伏，歡迎聯絡《星島申訴王》報料。

《星島申訴王》隨時候命，你申訴，我跟進，立即whatsapp報料，或經網上報料https://bit.ly/46BuDnE

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