星島申訴王｜韓國排毒神器西梅汁 實測一小時即炸馬桶 醫生：含高濃度山梨醇如同瀉藥

一款來自韓國的西梅汁近日在香港網絡爆紅，飲過的網民皆稱其排毒功效顯著，飲後數小時內會不停上廁所，更形容為「宿便殺手」、「炸馬桶汁」。《星島申訴王》立即派記者Bubble實測，結果發現飲品確有通便效果，飲用一小時內已上廁所排便。腸胃科專科醫生表示，產品內含高濃度山梨醇，嚴格而言已屬瀉藥級數，糖尿病及孕婦應避免飲用。

全網爆紅韓國「宿便殺手」 記者實試一小時即排宿便

來自韓國的GOT BIUM西梅汁，設為兩款口味，分別是西梅味及蘋果金奇異果味，近日在本港社交平台上迅速走紅，不少使用者聲稱其通便功效顯著。據官方產品介紹，GOT BIUM每瓶含有3000毫克膳食纖維，提供每日膳食纖維建議攝取量的12%至15%，有助緩解腸胃問題、維持腸道健康，並防止體內毒素堆積，主要適合大餐後、長期便秘或受宿便困擾人士飲用。

為驗證其效果，《星島申訴王》安排記者Bubble試飲，記者飲用這款西梅汁大約五分鐘後，腹部開始出現反應，並伴隨微微「咕嚕咕嚕」的抽搐感覺。飲用不到一小時，記者已無法忍耐需要立即前往洗手間排便，其後再於短時間內兩度如廁。

醫生：飲品含高濃度「山梨醇」 屬瀉藥級數

腸胃肝臟科專科醫生吳昊指出，該款西梅含有高濃度「山梨醇」（Sorbitol），成份如同瀉藥。

記者帶同該款西梅汁向腸胃肝臟科專科醫生吳昊請教，他解釋，因飲品含有高濃度「山梨醇」（Sorbitol）。山梨醇在醫學上被用作幫助排泄的瀉藥，其原理是將身體的水分引導至腸道，以軟化大便，使其更容易排出。

吳醫生又提醒，飲用此類產品後應多補充水分，或將其加水稀釋飲用，以預防身體脫水。此外，每個人對山梨醇的反應不同，部分人士可能會出現劇烈的腹部絞痛。吳醫生強調，由於其藥理作用，這類飲品應被視為藥品而非普通飲料，他明確表示反對將其作為定期使用的通便產品。

糖尿病患者、孕婦不宜飲用

吳醫生特別警告，糖尿病患者及孕婦絕對不應飲用。他解釋，高濃度的山梨醇可能與糖尿病患者的血糖產生交互作用，甚至可能影響眼睛、神經及腦部，嚴重者可導致視力及神經受損。更有初步研究顯示，山梨醇可能與腦部退化有關。

如有長期慢性便秘 應儘早求醫

吳醫生提及，坊間不少被認為擁有通便效果的飲品，例如添加了膳食纖維的白色樽身的「加系可樂」，或加入了玫瑰花精油的泰式奶茶，其成分嚴格來說也屬於輕瀉藥。他重申，不建議任何人長期依賴任何形式的瀉藥，以避免引起耐藥性，且長期飲用可能會多腸道造成傷害。他建議，僅在偶發性便秘（如因長途旅行脫水或服用傷風感冒藥所引起）的情況下，才可偶爾使用。

若要排便暢通，吳醫生建議其實最好的方法還是多飲水、多吃高纖食物，及注意減輕生活壓力，如有長期慢性便秘，就應該立即找醫生處理了解真正成因。

大家有沒有飲過這款「炸馬桶汁」，歡迎留言討論。