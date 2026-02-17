星島申訴王 | 港人為抽卡 爆買餅乾條 「甘大滋之亂」 00後教整甜品散貨

電影版《尋秦記》票房大賣，更掀起抽卡熱潮。電影公司與懷舊零食甘大滋合作，推出劇中不同角色閃卡，每包甘大滋都有一張。一群死忠粉絲為集齊一套閃卡，於是瘋狂爆買甘大滋，導致堆積大量存貨。有女網民教路，會將吃不完的甘大滋餅乾條製成賀年零食，務求盡快清空庫存。

《尋秦記》角色閃卡，已由第一版出至第三版。第三版中，項少龍、趙盤、烏廷芳和善柔等角色閃卡都甚受歡迎，但並不易抽中。當中最受粉絲追捧的，是一張名叫「天命最高」的閃卡，因為有戲中主角項少龍和趙盤同框。有渴望抽到的網民留言：「剛剛聽到有位阿姐在零食店，竟買了兩千元甘大滋都唔中。我都課咗1000元都未有，其他角色齊哂。」為了心儀閃卡，很多人都買到有點失控。

買得太多，吃又吃不完，不少人家中變了甘大滋倉庫。所以當甘大滋母公司四洲集團推出第三版《尋秦記》角色閃卡時，引來無數網民「求救」留言，「求下你唔好再出啦，買到屋企冇位擺」、「唔好再出啦，我屋企仲有幾百盒存貨，用來派街坊。」甚至有網民改電影對白自嘲：「如今是你的甘大滋，不放過寡人」等等。

網民狂買逾百盒甘大滋 00後「甘大師」推食譜清庫存

就如何清空堆積的甘大滋，《星島申訴王》進行街訪，訪問了逾20位市民。市民翁小姐指，因為喜歡電影版《尋秦記》，所以第一版時買了十盒甘大滋，因為吃不完要派給別人。她又說如果狂掃過百盒，恐怕只能在街上免費派才能清空存貨。另一受訪市民Dixon表示，同事為儲卡買入了30至40盒甘大滋，最後要送給同事朋友，預計農曆年放假前可清空這些甘大滋。

網名「甘大師」的秦小姐，因出帖誓言要清空家中的甘大滋，引起網民熱烈討論。秦小姐今年19歲，《尋秦記》電視劇播放時未出世。她向《星島申訴王》稱，在電影宣傳片中，被項少龍和趙盤的互動深深吸引成為CP粉（即鍾情這對螢幕拍檔的粉絲）。她說：「目前買了約50盒甘大滋，但仍未抽中心水『天命最高』閃卡，會揀一個好時機再戰。」

秦小姐又說，留意到很多網民和自己一樣，都為吃不完甘大滋感困擾。為了清空自己和大家家中的庫存，她決定將它們變成農曆年的賀年零食，務求令來拜年的親友把它吃光！她表示，自製的簡易甘大滋食譜包括草莓乾雪花酥、木糠布甸和棉花糖餅乾等。

受訪期間，秦小姐再為《星島申訴王》觀眾設計了一道甘大滋蛋撻：做法是先將甘大滋壓碎，加入奶搓成餅皮，壓入蛋撻模具(或放在紙杯內)，冷藏十分鐘並定型；之後將雞蛋、鮮奶油、牛奶、煉奶混合並攪拌均勻；最後將蛋液倒入蛋撻皮8分滿，再放入焗爐內，以180度烤焗20-25分鐘便完成。

上述方法希望幫助大家消滅甘大滋存貨，最後祝大家盡快抽中心儀閃卡！