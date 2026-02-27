星島申訴王｜陶藝×國安教育 從「家」字作品寓意香港是我家 以中華文化提升市民國家情

香港警務處國家安全處近年積極透過不同形式活動，加強巿民及青少年維護國家安全意識，其中農曆新年前夕在尖沙咀K11商場舉辦「陶鑄國情‧馬躍新程」新春國安藝聚活動，透過藝術與文化的結合，向市民推廣總體國家安全觀。由警務處處長周一鳴及國安處高層主持開幕禮，現場展出多件以國家安全為主題的陶藝作品，並設有拓印揮春、扭扭棒賀年桔等工作坊，吸引一眾市民及學生參與。

活動展出包括陶藝大師何大鈞及「香港警察工藝會」成員的作品，他們親身參與工作坊，一同與市民互動，推廣總體國家安全觀的重要性。香港警察工藝會主席、警務處助理處長(服務質素)徐湘兒表示，希望透過手工藝活動，讓市民感受到警隊服務社群的另一面：「我們帶老人家做小手作，與學生做手工藝，既傳承中國傳統文化，也讓我們更贴近社區，這是雙贏。」

從陶藝中看見家國情懷

徐湘兒其中一個展品《一家親》以動物為主題，寓意警隊守護生命，同時傳遞「香港與內地是一家，攜手守護國家安全」的訊息。著名陶藝家兼警察工藝會顧問導師何大鈞則提到，早年香港社會動盪時，他曾創作一個「家」字作品，寄語無論環境如何變遷，香港始終是我們的家。他強調：「沒有國家安全，哪有家？今日的美好景象，正正源於《香港國安法》的落實。」

當日活動亦吸引多間中小學校參與，其中油蔴地街坊會學校校長黃穎詩帶領一眾小學生到場觀看開幕典禮及展覽，感受中華文化藝術的獨有色彩。她指校內學生來自不同族裔，認為這類活動讓學生親身體驗，比起課本上硬知識來得更有實效，非本地生從中感受傳統新年節慶，增強了本土歸屬感。其中尼泊爾裔小四學生林美淇更興奮地表示，活動讓她學到「文化安全」，並有機會與處長周一鳴一同寫毛筆字，十分開心。

警務處助理處長（國家安全2）郭嘉銓指出，是次展覽圍繞總體國家安全觀中的三大重點領域—糧食安全、生態安全與文化安全，透過藝術作品讓市民理解國家安全與日常生活息息相關。他期望透過這類活動，讓年輕一代有更多機會接觸傳統文化，增強文化自信與國家認同感。

警隊多元化推廣國安教育

警務處處長周一鳴在致辭時強調，文化是一個國家、一個民族的靈魂，他希望大家從欣賞陶藝之美中，了解國家優秀的文化傳統，進而思考維護國家安全的重要。國家安全人人有責，警隊將繼續以多元化模式推廣國安教育，期望社會各界齊心守護家園，共同建設香港。