星島申訴王｜DIY全城瘋搶杜拜朱古力麻糬 免排隊免開火 4種超市零食輕鬆食譜

申訴熱話
更新時間：07:30 2026-02-16 HKT
發佈時間：07:30 2026-02-16 HKT

近期杜拜朱古力麻糬大熱，韓國不少知名藝人如IVE的張員瑛、NU'EST的黃旼炫，吃後亦在社交平台大推。熱潮近期席捲香港，各大連鎖餅店紛紛推出杜拜朱古力麻糬人氣甜點，吸引大批市民排隊搶購。然而，許多市民抱怨輪候時間過長，亦有人認為每粒麻糬售近50元的定價過高，性價比不足。《星島申訴王》記者Bubble實行不求人DIY，於超市選購4款即食零食，嘗試以免開火的簡易方式，還原這款甜點。

4種超市食材　無火製作杜拜朱古力麻糬

記者Bubble以$287入手了4款零食，包括朱古力麻糬、威化餅、開心果醬和朱古力粉，製作時首先將威化餅和開心果醬代替開心果朱古力脆脆餡料。拆開威化餅的包裝後，放入碗中用力捏碎，加入開心果醬搓成多粒球狀。

需留意的是，朱古力麻糬韌勁十足，切開時需要控制力度避免割傷，再將餡料置入麻糬之中。最後，將這半成品麻糬在放滿朱古力粉的碗內滾一圈便完成。最後，成功製作出10粒杜拜朱古力麻糬，平均不用$29/顆，較坊間動輒索價$40到$70不等的便宜。

對比坊間買到的杜拜朱古力麻糬，外觀上，由於Bubble選用即沖朱古力粉的關係，因此成品色澤較淺，與外面所購的有明顯色差，而且製作的內餡較大，而變成了夾心狀。

記者Irene曾吃過杜拜的開心果朱古力麻糬，她認為Bubble所做的麻糬味道不是太像。
同事試食  反應兩極

當記者試食時，曾品嚐過正宗杜拜朱古力麻糬的Irene認為，DIY版本的味道偏淡。財經組記者Serene就大讚：「好吃，姐姐你太厲害了。」

Bubble則賣花讚花香，指自己的製成品的甜度與脆度均與杜拜的開心果朱古力非常接近。如果不想排長龍購買，大家會否嘗試自製呢？

