星島申訴王 | 買600元斤花膠中伏似避孕套 海味專家教揀靚花膠：合成膠無營養價值

本港不少市民會購買花膠食用，但市面上花膠品質參差不齊，隨時中伏買到「合成花膠」。有市民向《星島申訴王》申訴，指自己購買的花膠浸泡後質感又薄又膠如避孕套，懷疑是合成製品。《星島申訴王》從市面購買三款不同價位的花膠，並邀請海味達人黃祺（KiKi）進行實測，發現其中兩款極有可能是合成花膠。

浸泡後似避孕套 顏色雪白帶臭膠味

市民Vivian表示，她以近600元購買一斤花膠，回家浸泡後變得又薄又透，完全沒有花膠紋理，她直言：「泡完的花膠非常薄，像避孕套一樣！我懷疑它是合成品！」另一名市民Fiona亦指，其丈夫曾買過花膠，一直泡不開，摸上去質感像塑膠，她日後購買花膠時都非常小心。

為測試市面花膠的品質，《星島申訴王》分別購入三款不同產地及價位的花膠，包括$57/斤的越南冷凍花膠、$600/斤的中國東海乾花膠，以及$1,500/斤的南非花膠，由記者Sammi浸泡實測質感。

經過浸泡後，被商家標榜是火鍋或盆菜佳品的越南花膠呈啫喱狀，軟糯程度如「鬼口水」（水晶泥）。至於東海花膠，商家則建議用來煲湯，從外表上看缺乏紋理，經過10小時浸泡後，該花膠的顏色十分雪白，厚薄如同紙張，聞上去「有股臭膠味！」唯獨價格較貴的南非花膠，浸泡後色澤金黃，帶有濃郁海魚香味，形態自然，明顯與前兩款截然不同。

合成花膠營養價值大減

裕生海味負責人黃祺（KiKi）指出，記者購買的越南和中國東海花膠，很有機會是合成花膠。她解釋合成花膠通常是用便宜的雜魚鰾打成漿，再倒入模具倒模製成，外觀上會有三大破綻。首先是顏色雪白；其次是厚薄一致、切口整齊、倒模般均勻；若真花膠必有厚薄之分，尤其魚鰾根部較厚；第三是完全沒有紋理、沒有根部。而記者購買的南非花膠，表面有橫紋及明顯的長坑紋，顏色呈金黃，帶有海魚香氣，是正宗的金龍肚筒。KiKi補充表示，合成花膠不但營養價值大減。

大推紐西蘭鱈魚膠 入門級適合燜煮

Kiki又指，不同花膠有不同功效，白花膠適合手術後恢復、紓緩痛症、關節痛；雞泡膠適合女性滋陰養顏、護宮助孕。此外，扎膠公口感爽彈，適合燜煮；扎膠乸較軟身，適合煲湯或做花膠膏。

市民如何選擇性價比較高的花膠？KiKi推薦一款入門級之選，來自紐西蘭鱈魚膠，每斤約$800，適合燜菜、煲湯。她又建議市民選購花膠時，最好到相熟的海味店，清楚說明用途及食用對象，才能買到合適自己的花膠。

如果大家在購買海味時曾經中伏，不妨向《星島申訴王》報料。