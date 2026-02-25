星島申訴王 | 上環公園匹克球 打波噪音擾民 實測分貝 街坊：難入眠致幻聽

《星島申訴王》近日收到化名楊小姐的觀眾報料，指上環普慶坊卜公花園一帶，由朝到晚都有人打匹克球，打波噪音更傳到樓上住宅，令到她和街坊都難以睡眠。

卜公花園的球場原本是排球場，但因應香港打匹克球的場地需求越來越大，去年初開始，康文署准許市民用來打匹克球。而球場開放時間，是早上7時半到晚上10時，來打波的人幾乎每天都爆滿。

不過，球場附近有多幢大廈。其中以月租三萬元，租住球場旁邊私樓的楊小姐(化名)，就說被由朝到晚的打波噪音困擾。由她提供的在家中拍攝的短片中，明顯清楚聽到打匹克球的巨大「仆仆」聲響。

關窗仍聽到打波聲 影響生活計劃搬屋

楊小姐表示，匹克球的撞擊聲，是一種很尖的仆仆聲，家中就算關了窗，聲音都可穿進來，「會聽到的，令我不可以睡超過早上8時，夜晚又不可早點休息，平時在家想靜一點休息，也是不可以。」

《星島申訴王》在楊小姐家中量度打波聲音分貝，由最先60升到70多，有時甚至接近80。根據《噪音管制條例》，聲音分貝超過70，已經可能令人煩擾。楊小姐說有時覺得自己有幻聽，因為一打開眼睛，就會覺得有仆仆聲，「我會選擇搬走，搬屋是很麻煩，但這些噪音，對我的生活影響都很大。」

除了楊小姐覺得滋擾，記者在現場都問過其他街坊，她們都說在家中是會聽到打匹克球的聲音。街坊黃姑娘指出，匹克球的聲音比較頻密一點，而球場的隔音屏障又沒有作用，「聲音就是嘈吵的，令我有點煩躁，都是噪音造成，我非常不喜歡。」另一名街坊張女士表示，匹克球聲音會傳到樓上，開了窗就會傳入屋。而且該場地經常有人打波，所以經常聽到打波聲，而且打匹克球的聲音特別大，「如果經常這樣，每天有人打球，街坊是很困擾的。」

收4大廈法團投訴 區議員倡限制打波時間

一直有跟進問題的中西區區議員張嘉恩，就收到四個附近大廈法團，以及大概10位街坊關於匹克球噪音的投訴。張說匹克球的聲音很尖，對街坊來說比較滋擾，她一直跟康文署密切溝通，建議會否限制球場使用時間，將它推遲一點開始，早點結束之類，以作為調節。

其實打匹克球的聲響被指擾民，並非個別區份的事，之前在其他區都有出現。有住在奧運站上蓋的居民指出，住在30幾樓都聽到打球聲，令他煩到幾乎想賣樓云云。

就卜公花園一帶的匹克球活動，康文署回覆查詢表示，在去年和今年，分別接獲5宗和2宗有關噪音投訴。康文署已經在場地加設隔音布，緩減活動所產生的聲浪對附近居民的影響，並張貼告示和懸掛橫額，提醒市民控制聲量，避免對他人造成滋擾。康文署又表示，會留意情況作出調整，包括修訂球場用作匹克球活動的時間。

環保署表示，由2025年至今，收到1宗在上環卜公花園球場進行匹克球運動發出噪音的投訴，並於去年11月至今年1月期間，先後共4次派員在不同時段（包括日間及晚間）到場視察。當中1次在平日上午有人正進行匹克球運動，其間未察覺有明顯聲響。環保署已就個案聯絡康文署，建議署方留意噪音情況及採取合適措施（例如盡量避免安排場地使用者，在上午較早時段或晚間較後時段進行匹克球運動），以免活動影響附近居民。

