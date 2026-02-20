Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星島申訴王 | 新春金多寶 全城狙擊2億獎金 藝人、玄學家 分享催運中獎心得

申訴熱話
更新時間：08:00 2026-02-20 HKT
發佈時間：08:00 2026-02-20 HKT

馬會公布，2月21日（年初五）攪珠的馬年新春金多寶，頭獎高達2億，成為史上最高頭獎彩金，引來全城熱切關注兼投注。《星島申訴王》走訪近期中過六合彩的藝人，了解他們中獎心得，讓大家投注時多個參考。

李蘊密密買電腦票 一個月連中4、5次六合彩

近期不時中六合彩的藝人要數李蘊，招數就是密密投注。《星島申訴王》核實，她自今年1月起每期投注200港元，中獎次數近半，獲得金額達1.3萬港元。她笑言中獎全賴上天給予運氣，但個人心得就是買電腦票及買幸運數字。例如她7月27日生日，故投注必買7號和27號，「這個月我中了四至五次六合彩，買七個號碼的電腦票，中了四個半字，獎金逾1萬港元。」她笑言自己運氣暢旺，曾想過馬會會否因此邀請她當主持和協助攪珠。李蘊最後為《星島申訴王》觀眾，預測了6個心水幸運數字，希望把她的旺氣能傳播開去。

將於農曆年期間上畫、以六合彩為題材的賀歲電影《金多寶》，主要演員呂爵安（Edan）近日都有斬獲，中了兩次彩票，彩金40元。他把握機會宣傳說道「如果大家想中六合彩，一定要看《金多寶》！我覺得是有用的。」，一眾藝人連同導演，各自預測一個心水號碼，分別為3(鍾雪瑩)、12(金燕玲)、28(楊詩敏「蝦頭」)、29(呂爵安「Edan」)、34(導演翁子光)及38(李尚正)，且看看攪珠時誰的心水較準。

記者走訪投注站，也找到經常中六合彩的個案。市民李太曾經三次中三獎，最高一次金額逾6萬港元，共計贏過逾10萬港元。她指中獎心得是親自投注、並以「發達錢」（即彩金）繼續下注，賺取到的錢亦要與人分享，多做善事。

玄學家教路 善用五行命格增財運

玄學家唐碧霞指出，六合彩中獎代表着橫財的意思，象徵做的好事多了，是上天賜予他福報。從面相角度，某程度亦能看到誰的橫財運較佳，例如靠觀鼻，「鼻翼比較薄，屬於橫財面相，間中經過投注站也可以嘗試下注。」例如多次傳出中六合彩的藝人梁思浩，面相便有橫財運。

玄學家唐碧霞，分享如何憑五行找出合適數字，催旺運勢。
玄學家唐碧霞，分享如何憑五行找出合適數字，催旺運勢。
唐碧霞指，鼻翼較薄的人屬偏財鼻，易中橫財。傳聞多次中六合彩的藝人梁思浩，便屬偏財鼻。
唐碧霞指，鼻翼較薄的人屬偏財鼻，易中橫財。傳聞多次中六合彩的藝人梁思浩，便屬偏財鼻。
每人都有不同五行命格和催運數字，但由於有些人可具有多於一款五行，詳情須向玄學家查詢。
每人都有不同五行命格和催運數字，但由於有些人可具有多於一款五行，詳情須向玄學家查詢。

雖曰橫財天注定，但如果懂得善用五行命格和數字的關連，亦有助增強運勢和中獎機會。唐碧霞表示不同命格的人投注不同數字，會有不同效果。假設命格用金的人，可以多用4號和9號；命格用水便多用1號和6號；命格用木便多用3號和8號；命格用火便多用2號和7號；命格用土則可以選擇5號和10號。

新春將至，一眾嘉賓與《星島申訴王》，恭祝各位新年快樂、馬到功成、橫財就手、心想事成。

