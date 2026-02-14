星島申訴王 | 直擊太極+防暴培訓全球懲教精英 香港懲教「太極安全防禦術」首公開

香港國際懲教應變戰術訓練學院於1月27日，在前歌連臣角懲教所舊址正式揭幕，學院以「融匯中西經驗，共創國際新峰」為目標，旨在促進不同司法管轄區執法部隊之間就緊急事故應變分享戰術及經驗，加強懲教署與各地懲教事務機構的合作，提升專業能力。首批29名來自內地、澳門及海外的學員，於學院開幕後隨即接受訓練。有來自韓國的學員讚揚香港教官熱情專業，且課程具實用價值，有助應付日常工作需要。

懲教署助理署長（行動）陳少恒接受《星島申訴王》訪問時表示，首批學員已接受「安全有效控制戰術證書」課程。該課程獲香港資歷架構第三級別認證，內容包括各類型自衛及控制術，以及署方於早年引入的「太極安全防禦技巧」，以以靜制動、以柔制剛的原則，針對緊急事故作出有效的應對及控制。

陳少恒續指，課程的教官均來自懲教署區域應變隊，他們資歷豐富，曾在海外接受訓練，並分別擁有國際認可的教官資格，領域涵蓋自衛及控制術、防暴戰術、武器使用等。而為保證課程的專業性，署方組成跨界別專家顧問團，當中包括運動醫學及科學專家、中醫教授、物理治療師和武術家等，為課程內容提供專業意見，確保課程的戰術效能和安全性達高水平。

首批29名學員 參與「安全有效控制戰術證書」課程

他透露，未來計劃逐步推出教官課程，期望完成課程的學員，回到所屬機構後可向其他人員提供相關訓練。另外，他預計年中會再次邀請各地的懲教機構和執法部隊派員來港參與課程。陳少恒說：「我們希望與不同地區的相關機構合作，共同提升防暴戰術及控制在囚人士的戰術能力。在日常運作中懲教院所經常面對各種挑戰，包括可能遇上涉及有暴力行為的在囚人士。懲教署提供相關訓練，讓所有懲教人員執勤時，能夠高效而安全地處理緊急事故，並且減低執法人員及被控制者的受傷風險。」

香港國際懲教應變戰術訓練學院除了設有各種訓練設施外，亦提供真實的懲教院所環境，為學員提供專業的懲教應變戰術訓練。首批29名來自內地、澳門、文萊、斐濟、馬來西亞、菲律賓、韓國及越南的學員於上月底抵港，與懲教署應變部隊進行戰術交流，並參加「安全有效控制戰術證書」課程。

防暴制亂模擬訓練 學習太極招式

《星島申訴王》日前到學院觀摩學員的訓練，只見他們於真實懲教院所環境中進行防暴制亂的模擬訓練，又跟從本地懲教人員的指導，一招一式打起太極拳。

於韓國懲教部門服務超過8年的金潤寬，是來港參與「安全有效控制戰術證書」課程的學員之一。他認為課程具實用價值，能被運用到日常工作中，而且在韓國除非隸屬專責單位，否則一般懲教人員實戰使用控制戰術的機會相當有限。但透過今次訓練，讓他可以接觸全球各地的控制戰術部署，無疑是眼界大開。再加上教官熱情且專業，他回國後定會推薦同事參與香港國際懲教應變戰術訓練學院的課程。

香港國際懲教應變戰術訓練學院教官陳小明表示，課程提供理論與實踐並重的戰術訓練。為促進跨文化交流，署方特意將不同國籍的學員混合分組，鼓勵更多互動，讓他們各自分享應變經驗，共同提升懲教事務的專業水平。學員對「太極安全防禦技巧」及戰術小組課題展現出高度興趣，尤其是結合實際懲教院所環境進行的模擬訓練，讓學員產生身歷其境的感覺，有助提升投入度。

她讚揚首批學員表現積極，均具備豐富的前線執法和懲教工作經驗，可精準掌握課程內容。雖然課程由本地懲教人員教授，但署方亦從學員身上吸收了應對各種限制及挑戰的經驗。陳小明說：「學員向我們分享應對騷動、武力使用標準，甚至將心理輔導介入戰術的應對方式，以上種種對於我們而言極具參考價值。」

來自文萊懲教部門的學員Nurul Ramizah Binti Suhaili認為，除了可以應用於工作中，太極有助她在高壓環境下保持冷靜與放鬆，維持清晰思維。