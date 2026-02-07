星島申訴王 | 果欄「西施」大推「金袋鼠」 3招教分正版塔斯曼尼亞車厘子

被譽為「車厘子界愛馬仕」的塔斯曼尼亞車厘子，向來是市民追捧的時令生果。今年的車厘子售價如何？又怎分辨塔斯曼尼亞車厘子正貨？《星島申訴王》跟住沙田男街坊「夜遊果欄團」，再訪問果欄負責人教大家分辨真假。

沙田男團深夜出動 為家人尋「紅寶石」

近年不少街坊自發組團到果欄團購時令生果，其中來自沙田男街坊就在社交媒體的群組中結識，此後每個月不定期組織「夜遊果欄團」，專攻當季時令生果，最近的目標正是來自塔斯曼尼亞的車厘子。對於每個月的果欄夜遊，被他們戲稱為「男人們的浪漫」。

《星島申訴王》當日晚上11時左右，眼見7至8名男街坊穿梭於各攤檔之間。憑藉多次採購累積生果的經驗，熟練地檢視不同品牌車厘子的色澤與果肉狀態，仔細比較各批貨的性價比。經過一番近乎「專業評審」的篩選，最終鎖定塔斯曼尼亞的「紅寶石」品牌，以每盒2公斤、485港元的價格團購6盒，笑說要讓家人「大飽口福」。

領隊之一的Gary坦言，因為過去曾受騙，如今只會光顧相熟的店鋪。另一名團員John則指出今年塔斯車厘子價格比往年下跌約兩至三成，他記得兩三年前購買相同品牌的車厘子，每盒要價超過700元。

市場消費趨謹慎 塔斯車厘子跌價

新華欄Zoey表示，今年車厘子行情「比較偏弱」，可能與市民消費意欲較為審慎有關。車厘子的價錢也較往年下降，以塔斯曼尼亞的車厘子為例，往年每盒大約450元，今年大約300元便有成交；至於智利車厘子，今年每公斤低至約90至120港元。

在眾多品牌中，Zoey今年特別推薦塔斯曼尼亞的「金袋鼠」品牌。她指出，其價格與「43度」和「紅寶石（TR）」相近，每公斤約230至250港元，但甜度更高、口感更爽脆，性價比突出。

3招分辨真假車厘子 廚房紙能延長保鮮

面對市場上琳瑯滿目的車厘子，如何分辨真正來自塔斯曼尼亞的產品？業者Zoey分享了三大要訣：

首先，可用手機掃描原裝QR Code。正宗的塔斯曼尼亞車厘子（如「紅鑽石」、「TR」等品牌）每盒均有專屬二維碼，掃描後可顯示產品資訊。而其他產地或品牌（如澳洲樹熊）則通常沒有此類二維碼。

第二，觀察外觀：塔斯曼尼亞車厘子果形飽滿圓潤、色澤光亮，且果身結實無爆裂。相比之下，其他產地的車厘子可能形狀較不規整、色澤不均或質感偏軟。

第三，建議原盒購買：為避免被混入次貨或散裝冒充，建議消費者盡量購買原裝完整盒裝，並在購買時檢查盒底是否乾爽、有無滲水跡象，確保水果新鮮。

她最後補充表示，車厘子買回家後，建議先用一張微濕的廚房紙輕輕覆蓋在果實表面，再整盒放入雪櫃冷藏。這樣既能維持適當濕度，亦可延長保鮮期。

如果大家曾經買過假冒的塔斯車厘子，不妨和《星島申訴王》報料。