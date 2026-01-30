星島申訴王｜80後立法會新丁倡辦藝術節遊博物館說歷史 「接地氣」從街市物價讓市民認識國家安全

新一屆立法會銳意年輕化，90名議員中有40位新丁，這批生力軍不僅是立法者，更是在《香港國安法》框架下維護國家安全的執行者與宣傳者。由區議員升格至立法會議員的植潔鈴與譚鎮國，正是這股新生力量。兩人接受《星島申訴王》專訪，講述如何透過不同身份界別維護國家安全，並將推展國安教育視為重任。

他們強調，要向市民講解國安重要性必須要「貼地」與「轉化」。植潔鈴指出，許多人認為如核安全、太空安全等國安範疇與日常生活有距離感，但實則息息相關，例如網絡安全一旦遭破壞，可能導致交易失敗、交通信號異常，強調總體國家安全觀下的20個安全領域環環相扣，值得深入認識。

譚鎮國則分享自己在地區工作經驗，主張將宏觀安全觀念，轉化為市民能直接感受到的生活話題，如通過街市物價、公共交通、社區環境等場景，說明背後有多重安全領域的協作支撐，讓市民理解國家安全與自身密切相關。

宏觀理念在地化 讓市民認識國家安全

兩人除了現任區議員及立法會議員，植潔鈴曾投考見習督察並接受警察學院訓練，她闡述了三重角色不同作用：作為見習督察，在前線守護社區，具備執行國安任務的能力；作為區議員，在社區推動國安教育，讓概念深植人心；作為立法會議員，她將承擔憲制責任，在立法層面推動《香港國安法》更臻完善。

至於譚鎮國則是東華三院前主席及新界青年聯會現任主席，同時在商界根基深厚。他強調區議員、立法會議員及商界成員三種身份相輔相成，核心目標都是務實為港謀發展、為民解困。他計劃未來將深入社區的經驗與商界視角帶入憲制層面，運用商界網絡促進政商協作，在口岸經濟、物流等領域提速落實，助力香港把握大灣區機遇，透過多維度理解並履行好維護國家安全的責任。

新生代議員較貼近青少年想法，植潔鈴提出結合港島東的歷史地理特點，發揮香港抗戰及海防博物館的作用，將其打造成國安教育重要基地，由政府提供更多資源，支持學校開展角色扮演、模擬議會決策等團隊合作活動，讓學生親身體驗國安問題的重要性，使國民教育更「接地氣」。

多重身份協作 從前線到立法會的國安實踐

來自新界北選區的譚鎮國，指當區不僅擁有沙頭角抗戰紀念館等紅色資源，更有豐富的本地文化寶藏，如傳統節慶、圍村歷史。他建議通過設計文化探索路線、舉辦鄉村藝術節等方式，讓市民在文化體驗中感受個人、社區與國家的連結。在商界層面，他倡議推動企業將經濟安全、網絡安全融入企業社會責任及青年培訓計劃，與科技公司合作舉辦活動，讓青少年在實踐中理解維護相關安全的重要性。

展望未來，植潔鈴希望成為國安宣傳大使，擴大這類教育活動的影響力，讓市民、青年以至非華裔學生都能深刻認識國家安全。譚鎮國則希望搭建跨界別平台，促進商界資源、社區網絡與青少年創意結合，讓青少年在認識與貢獻社區的過程中，使國民及國安教育真正貼地入心。