星島申訴王｜新渡輪重現升級版水手麵？ 實測$48豪華艙煮韓式熱辣辣餐蛋麵

對於許多香港人而言，在渡輪上隨著波浪搖晃，享受一碗熱氣蒸騰的「餐蛋麵」，是往返離島時獨特而難忘的體驗。這道昔日被稱作「水手麵」的渡輪美食，自2001年隨著舊式船隻逐步退役而消失，成為不少市民心中的一份惋惜。不少市民回憶，在船上浮浮沉沉的感覺，和在家吃麵完全不同，別有風味。《星島申訴王》發現渡輪上再次出現即食麵的蹤跡，記者Rachel登船一探究竟。

渡輪水手麵「升呢」！ 主持實測船上自煮韓式即食麵

《星島申訴王》Rachel從中環碼頭出發，搭乘「新國號」慢船前往長洲，親身體驗這款「升級版水手麵」。目前，只有豪華位乘客方可使用船上的即食麵自動販賣機與獨立煮食區。乘客可從自動販賣機自選購拉麵，再到煮食區煮麵。煮麵機提供不同的拉麵軟硬度選擇，並可加配午餐肉、半熟蛋等配料。從購麵到煮成約需五分鐘，一碗升級版餐蛋麵共花費48元，包括28元的芝士麵，12元的午餐肉和8元的雞蛋。

Rachel認為在船上隨著波浪搖晃的感覺下，心情格外愉快。美中不足的是，新版改為全自助形式，少了昔日水手現場煎製午餐肉和雞蛋的鍋氣與氛圍。但她認為，其方便快捷，落船後即可開始遊玩，整體仍值得一試。

創辦人：受日本遊輪啟發 盼延續港式回憶

煮麵機背後推手，「麵之研究所」創辦人Manki表示，靈感源自一次日本之旅，當地船上提供即食麵的服務，令她聯想到香港昔日的水手麵文化。她即主動聯繫新渡輪公司促成合作。目前服務僅在「新國號」試行，平日的顧客多為上下班的長洲居民，週末則吸引不少市民嘗鮮，最高單日銷量近30碗。Manki特別推薦加入雙重芝士的吃法，同時提醒乘客煮麵時須注意安全與衛生，用餐後請自行清理垃圾，以減輕船員負擔。