星島申訴王 | 初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱被勒索900萬

愛情來得太快，隨時有古怪。一位單身已久的男子向《星島申訴王》申訴，指跟一名女子光速戀上和同居後，惹來一身蟻。他報稱被人勒索900萬，女兒還被人掌摑，弄到提心吊膽。

今年56歲的Marco是物流公司老闆，跟太太離婚多年，有一名已成年的女兒。數年前一個飯局，Marco認識了一名姓覃的女子。由於大家年紀相若，亦都單身已久，很快便打得火熱，「初見面我跟她談了數句，她就這樣親了我一口，難道是我太英俊？」Marco說兩天後再跟對方吃飯，飯後覃女便直接跟Marco回家。

該位姓覃的女子，當時自稱任職金融，月入大約7萬元。她同樣是離婚和有一名女兒，家庭背景和Marco很相似。

初見面女方即獻吻 同居後不斷索錢

Marco強調，自己並不是玩弄感情的人，真的想找個伴侶，因此特意裝修住所跟對方同居。怎料同居第一天，覃女就咬定Marco有外遇，大發雷霆，「她拿着一把刀想砍我，然後不斷地扔東西，這情況維持了差不多大半個月。」

哄又哄過，警也報過，Marco都是解決不了，最後覃女開出條件，「她叫我給她10萬元，我心想是不是真的就此了事？於是付了款給她。」其後覃女又說有個朋友，投資20萬元每個月可獲數千至1萬元利息，Marco亦只好打本給她錢投資，「同居數個月左右，每天都煩着要錢。」

2023年9月，覃女突然報警，聲稱多次被Marco毆打，兩人就此分手，戀情僅維持了一年多。2024年10月，法庭裁定Marco傷人和盜竊罪名不成立。但Marco透露，他在分手後數個月，發現姓覃女，拿走他簽了名的支票簿和印章，之後麻煩事就出現，「有古惑仔上門，拿着一張900萬元的支票，說要找數 (兌現給覃女）。」Marco認為對方屬恐嚇勒索，叫他等警察到場弄清事件，該名男子聽畢便即時離去。

收短訊促兌現支票 女兒遭陌生男掌摑

其後Marco收到一名男子短訊，恐嚇他快些兌現支票，又貼街招追數，Marco只好報警求助。但他意想不到的是，事件竟禍延女兒。

去年11月中，Marco女兒梁小姐在她經營的髮型屋外，無故遇到襲擊，「吃完東西後回舖頭，有個男人在後面問我是否掉了鑰匙，然後他已掌摑我，前後摑了我兩巴掌。」根據閉路電視畫面，事發時除了施襲男子，現場還有一名黑衣女同黨，事前到場踩線，案發時又用手機拍攝過程。

襲擊事件後，梁小姐多次收到恐嚇電話，「說要斬我，又說下次不會那麼輕手，我很害怕，不知何時會被人打或者被斬。」

而去年12月一個晚上，梁小姐的髮型屋又被人刑事毀壞。一名右手戴上勞工手套的黑衣男子，到場踩線確定舖頭沒有人之後，就瘋狂用磚頭擲向店門，之後用手機拍下「傑作」，再急步逃走。接連受到滋擾，梁小姐懷疑跟父親的感情事有關，「希望他不要再遇到這麼瘋狂的人。」

經過這次慘痛經歷，Marco稱已嚇到以後不敢胡亂追女仔。同時，他有話想跟前女友說，「我呼籲覃小姐，雖然錢是很重要，但我們應該用正途去賺，不是用一些不法手段，繼續去騷擾每個人。」

《星島申訴王》用了很多方法聯絡覃小姐，希望她回應事件，包括到她位於葵涌的住所，但一直無人應門。之後致電給她，雖然找到她本人，但她僅說Marco騙了她很多錢，就沒什麼再補充，「我現在不在香港，所有事情留待法律解決。」

就Marco懷疑被勒索，警方回覆《星島申訴王》查詢，指案件列作「刑事恐嚇」處理，由觀塘警區反三合會行動組跟進調查。經調查後在去年12月6日，拘捕一名49歲女子，消息指涉案人為Marco前女友覃小姐。至於梁小姐遇襲案，警方回覆於去年12月7日，以涉嫌「刑事恐嚇」拘捕一名28歲女子；又在12月16日，以涉嫌「刑事恐嚇」和「襲擊傷人」等罪名，拘捕一名30歲男子。

對於這宗追女仔弄致一身蟻的個案，大家又怎樣評價？歡迎留言討論。