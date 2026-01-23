星島申訴王 | 淘寶平價保暖內衣大比拼 實測王嘉爾同款及「玻尿酸」材質 教授揭保暖關鍵

寒流襲港，保暖內衣成為市民禦寒必備。近年不少消費者轉投內地網購平台如淘寶及拼多多，選購標榜「高科技發熱」、「明星同款」、「玻尿酸潤膚」的平價保暖內衣，聲稱功能強大且價格低廉。這些保暖內衣產品是否真的物超所值？《星島申訴王》從內地網購平台選購六款熱銷保暖內衣，親自進行實測，為大家揭開其真實性能。

是次實測的六款保暖內衣，均來自不同品牌及店舖，價格介乎人民幣17元至接近30元，均標榜銷量過萬或具特殊功能，噱頭多多，例如「雙面暖絨發熱內衣」、聲稱用上德國絨毛技術；「花香潤膚內衣」，標榜自帶嬰兒級牛奶潤膚花香；「玻尿酸隱形肌底衣」，則強調添加護膚成分玻尿酸，更有一款是頂流明星王嘉爾出席活動時的同款衫。

網購保暖內衣質量參差 保暖度存差異

兩位主持Bryan和Bubble，在室內溫度調至攝氏15度的低溫環境下，以「舒適度」、「保暖度」、「耐用度」、「美觀度」及「名符其實程度」五大標準，親身試穿各款內地網購保暖內衣，每項作出評分，最高評級五星。

實測結果顯示，這些保暖內衣表現十分參差。其中男裝「玻尿酸隱形肌底衣」雖然質地順滑，問題在於物料太過透明，保暖度僅得一星，綜合評分兩星。女裝「玻尿酸水潤保濕衣」，舒適度獲四星；廣告標榜伸展力強，經測試亦算名符其實，同獲四星。

主持再測試雙絨內衣。男裝「雙面暖絨發熱內衣」，在保暖度方面獲得三星，綜合評分為三星，表現中規中矩，但衣領和腰部位置裁剪不太對齊，且膚質敏感的Bryan，穿着時皮膚感到痕癢。類似功能和款式的女裝，聲稱帶花香味，但只聞到膠味，亦沒感到所標示的「潤膚」功能，Bubble只給予二星的綜合評分。

被賣家包裝成「明星王嘉爾同款」的白色保暖內衣，Bryan稱穿著起來比較舒適，亦非常滿意其美觀效果，所以給予四星好評，為各款之冠。至於僅人民幣¥17的女裝「顯瘦耐用衣」，Bubble實測後綜合評分僅得兩星。她直言其物料太薄。

六件衣服最後經過水洗測試後，《星島申訴王》發現部分深色內衣出現浮色，水質變濁，反映部分產品物料和色牢度方面未如理想。

記者亦訪問市民如何揀選保暖內衣。劉小姐認為內地網購內衣「品質一般」，因為一分錢一分貨。另一名市民Ellen從未在內地平台購買保暖內衣，擔心雜牌品質參差，以及很難確保真的可以保暖，傾向選擇知名品牌。蔡太則關注尺碼與質地問題，指出網購容易不合身，且自身皮膚敏感，對物料要求高。

有紡織系教授指出，市民挑選保暖內衣，可多留意材料，例如羊毛的保暖系數較高，而棉花和真絲的吸濕程度則較好。因此市面上不少保暖內衣，會將羊毛混合棉質，再加上彈性纖維，這樣便可以做到保暖的同時亦保留舒服、吸濕和彈性功能。

如果大家網購試過中伏，不妨和《星島申訴王》分享。