星島申訴王｜接手深水埗60年衣紙舖 80後IG教摺金銀賣迷你通勝：蝕住做一日得一日

近年本港不少傳統老店相繼結業。從事公關工作的80後Kaka，偏偏向難度挑戰，毫不畏懼接手經營了超過60年的深水埗老字號衣紙舖。Kaka希望改變大眾對衣紙舖的固有印象，她經常在拍片在IG教大家摺金銀等。在接手衣紙店後重頭學起，一腳踢，過程中更對生死有全新領悟。這段經歷，更令她決心要守著這家街坊小舖。

Kaka大學畢業後從事公關工作，對她來說，接手這家店是一個意外。她表示，因為契爺和契媽已超過七十歲，打算退休不再經營這家深水埗的衣紙舖。而Kaka自少對舊事舊物有情意結，因此向斗膽向契媽要求「不如你唔做，就俾我試下。」其後，契媽回應，「你鍾意，我送俾你，你肯做就得。」於是，七個月前，她開始兼顧兩份工作，一邊做公關，另一方面跟契爺、契媽學習，從基礎的元寶、蠟燭到進貨、收銀等慢慢學習。

單是仙香已經有近二百款，足已令Kaka眼花撩亂，而且這行業並非能通過上課來學習，當中有許多專業術語。

領悟生死 非人人都有機會老去

大眾普遍視生老病死為生命必經的階段。然而，Kaka在經營後卻有更深一層的感悟——原來並非每個人都有機會享受天倫之樂、安然辭世，許多生命在盛年之時便已匆匆落幕。

在眾多與客人的交流中，一次特殊的訂製需求最讓她觸動。當時，一位客人前來詢問，希望能訂製一個一比一尺寸的「超人變身器」。Kaka當下感到十分詫異，因為這類充滿童趣的物品，通常是小孩子才會感興趣。這次經歷讓她更深刻地理解到，許多看似平凡的生命背後，都可能藏著未能圓滿的童年夢想與遺憾。

正因為不斷收到類似的要求，Kaka接手後特別引入了許多適合年輕逝者的商品。她指出，在紙紮品中，有很多年輕人平常會穿的服裝，還有眾多名牌手袋和智能產品，甚至還有小朋友的文具。

不過，正所謂「創業容易，守業難」，更何況這是一個夕陽行業，Kaka接手後，反而需要考慮的是如何使這門生意繼續運營。她提到，人們普遍認為衣紙店陰暗且雜亂，因此最好不要進入。她希望大家不要有這樣的刻板印象，因為無論是出生、滿月、婚禮，或其他許多習俗，都可以來衣紙店購買所需的物品。

網上教學金銀摺藝 迷你通勝吊飾人氣飆升

Kaka在經營這幾個月中得到許多老街坊的支持，她發現許多年輕人其實並非不想接觸這些傳統文化，而是對其了解不夠深入。為此，她開始為店舖開設Instagram，拍攝影片教年輕人如何摺金銀等，希望能讓更多人認識這些傳統藝術。Kaka瞭解道，年輕人其實並不抗拒接觸衣紙舖，而是因為擔心做錯事會冒犯神明，影響自己，因此她積極分享行業的小知識來幫助大家突破心理難關。

Kaka發現許多年輕人並不是不想接觸這些傳統文化，而是對其了解不夠深入。

kaka為店舖開設Instagram，拍攝影片教年輕人如何摺金銀等。

希望能讓更多人認識這些傳統藝術。

現在大家最喜愛的產品是迷你通勝。

在節慶期間，她還引入了巨型白兔扎作的燈籠，成功開拓了年輕市場。

她表示，現在大家最喜愛的產品是迷你通勝。由於傳統通勝不夠小巧，不方便攜帶，因此她創作了類似於痛包的吊飾，許多客人喜歡把它掛在手袋上，寓意著保佑平安。此外，在節慶期間，她還引入了巨型白兔扎作的燈籠，成功開拓了年輕市場。隨著新年的到來，也會推出日系生肖掛飾，幫大家化解太歲。

由於Kaka不斷有創新想法，連老街坊們也支持她繼續傳承這家店。街坊杜小姐表示，她們在深水埗區長大，父母輩也曾光顧過，認為應該支持年輕人接手，年輕一代能夠弘揚一些古老行業，讓大家不要忘記這些傳統文化。另外，街坊Emily提到，以前附近一帶還有更多專賣衣紙類的店鋪，但現在大多數已經關閉。她今年剛買了Kaka店内的迷你通勝痛包，覺得這是之前未曾見過的，她認為有些傳統的東西，能夠保留著也挺好。

理想雖美好，但現實卻相當艱難。年輕一代越來越傾向於綠色殯儀，祭品也日益簡約。Kaka坦言，即使經營了很久，依然面臨虧損的困境。她指出，租金是她最大的負擔，目前仍未實現收支平衡，她只能盡量維持每一天的運營，希望每個月都不需額外貼錢進去，這樣才能繼續存在下去。