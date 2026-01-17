星島申訴王｜元朗夾公仔機變夾鮑魚花膠 實測100元夾到幾多花膠？

夾公仔機近年花樣百出，除了常見的日用品和電子產品，近日元朗更有店家推陳出新，在夾公仔機中放入花膠及鮑魚等海味。《星島申訴王》記者Sammi親身實測，以100元挑戰夾花膠，過程雖一波三折，最終成功夾獲12條花膠。店舖負責人Stephanie表示，希望透過新穎玩法，為香港人增添歡樂與情緒價值。

夾公仔機踩過界 變身「派膠台」試手氣

這部特別的夾公仔機內不再是毛公仔，而是擺滿花膠，中間更放置數隻被視為大獎的南非鮑魚。Sammi以100元兌換20個代幣，平均5元一局。起初她屢試屢敗，更一度抱怨夾子力道不足。經過多次嘗試，她摸索出取巧方法，利用夾子鬆開時震動旁邊的花膠，使其跌入出貨口，最終成功夾出12條花膠。

雖然過程並不順遂，但Sammi玩得十分投入。她總計以100元夾到12條花膠，上磅後約重28克。

為何想到在夾公仔機放入花膠？負責人Stephanie接受《星島申訴王》訪問時表示，希望以創新形式為香港人帶來正能量，讓顧客體驗耳目一新的玩樂方式。即使不少人只是前來拍照打卡，只要見到街坊玩得開心，她已感到滿足。

Stephanie強調，為了確保玩家有良好體驗，每日都會補貨及調整機器，讓大家更容易夾中花膠。

海味專家認可：玩法創意十足

《星島申訴王》邀請「萬順昌」海味專家陳振鵬評鑑Sammi夾得的花膠。他檢視後指出，這些花膠屬鰻魚魚鰾，俗稱「鱔魚膠」，屬一般貨色，適合用於煲湯或燜煮。通常市價約每500克300元至400元左右。他認為，以一百元夾得12條，若以遊戲來說亦算合理。

