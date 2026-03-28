星島申訴王 | 女工投訴欠供強積金即涉「盜竊」被炒 連鎖茶餐廳CCTV相揭「偷雞」真相

《星島申訴王》日前報道任職連鎖茶餐廳的吳女士，因為遇上工傷而揭發僱主沒替她供款強積金，亦都沒購買勞工保險。復工之後，公司還要扣她薪金。當吳女士準備告上勞工處，公司就以她擅自拿走食物，涉及盜竊將她解僱。 但《星島申訴王》記者到涉事茶餐廳，求證吳女士的指控時，餐廳主管黃先生卻說出另一個版本，還激動地說：「既然你不仁，我就不義！大家拿證據出來說！」

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餐廳主管：有人連番拖延交強積金申請表

黃生逐點回應吳女士指控。第一項指控，是指公司沒幫她供強積金。這一點黃生承認責任，但批評吳女士拖延交表，「她說家庭有什麼要申請，左推右推。我們給了她數份強積金方案，第一次她說遺失了，第二次又說遺失，第三次說不知放在哪裏，一直拖着。」黃生說自己後來亦忘記了這件事，承認要負上責任。

吳女士第二項指控，是公司因為沒替吳女士供強積金，以至跟勞保無法對接。但黃生出示文件，顯示餐廳有購買勞保，保單亦寫明保障全體員工，「經營餐廳的，勞工保險我們有購買，我們有數間分店，不可能沒有買。」黃表示在勞資審裁處時，亦提交了保單給他們查閱。

既然購買了勞保，明明法例規定員工工傷期間，是發放五分四工資；為何到吳女士復工後，餐廳又要改口說只能發放三分二，每個月扣去她兩千元薪金？黃生指吳女士那次工傷，是她收工後去水吧偷東西喝被他發現，急急腳下自己跌倒，「然後我們雙方在和諧情況下，大家協議一人負責一半工傷薪金。」

吳女士說，當她想追究公司沒供強積金，以及扣除工資時，公司將她一直做開的善事，即是將每日準備棄置的食物，或者燒味的頭頭尾尾，送給附近有需要人士，卻當成「盜竊」行為將她解僱。黃生反駁說：「我們做飲食的行規，是不可以帶走食物。員工在餐廳怎樣吃都可以，如果帶走就一定不可以。」

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餐廳提供閉路電視 稱有人拿走半隻雞

黃生再爆料稱，指事發當天吳女士拿走的數盒食物，根本不是燒味的頭頭尾尾，而是「啖啖肉」，「閉路電視片段看到斬了半隻雞。」黃形容吳女士晚上收工時，在燒味檔位置鬼鬼祟祟，從雪櫃裏拿了兩盒食物出來後拿走，「這個袋裡是我們餐廳的盒子， 很明顯的。」

吳女士又批評，其中一名餐廳股東曾經跟她說，除非她不告公司沒供強積金，才不會報警。吳指這做法形同要脅，還出示相關錄音佐證。錄音中，該名股東這樣說：「你再不答覆我，我有時間就去旺角警署報案。」

餐廳主管黃生，指這段錄音不是他說的，而且沒有上文下理，不能證明什麼。他相信相關股東不會要脅吳女士不要去舉報，可能是想協議一個和解方案。

餐飲業代表：如有溝通 員工拿走下欄應無問題

吳女士和餐廳主管各執一詞。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，很難說員工拿走下欄食物是否普遍，因為即使是燒味的頭頭尾尾，對老闆來說也可以賣錢，「老闆事前應該跟員工溝通會好些。」黃說員工如果開口跟老闆說拿走下欄食物，老闆理論上都沒有問題。

對於餐廳沒替員工供強積金，黃說這情況極少發生，「但可能有些食肆，因為生意欠佳快將結業，又沒有流動資金，逼於無奈沒供強積金都有的，最多可能兩三個月。」不過另有飲食業人士透露，僱主沒替員工供強積金，其中一個原因是請不到人，因為只能請到一些不願留低薪酬紀錄的人。

今次事件，吳女士跟餐廳一方各有不同版本，令事件陷入羅生門。大家又怎樣評價？歡迎留言討論。

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