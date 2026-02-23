星島申訴王｜香港山野悲歌 飛鵝山執避孕套+2000支煙頭 淨山義工：心痛香港

農曆新年期間，西貢鹹田灣再次被大批遊客「攻陷」，出現隨地亂拋垃圾及生火的違法行為。鹹田灣的現象只是冰山一角，香港不少郊遊熱點每逢假日便人頭湧湧，換來大量垃圾污染郊野。香港一群義工因心痛郊野受污染，定期自發組織「淨山」團隊。他們深入本港各大熱門登山徑，攀高走低清理垃圾，只希望能還原香港郊野的純樸面貌。

《星島申訴王》訪問了經營西餐廳的Raymond，他是淨山行動的發起人。自2016年開始登山，因看見山上的垃圾日益增多，決定組織團隊展開淨山行動。每次活動約有十幾至二十人參與，足跡遍及飛鵝山、下城門水塘、萬宜水庫東壩、九龍坑山、薄扶林、衛奕信徑及麥理浩徑等不同登山熱點，甚至曾「衝出香港」到澳門清理山徑。他們撿拾的垃圾種類繁多，例如曾在飛鵝山撿到40個避孕套和超過兩千個煙頭，膠樽和鋁罐等更是多不勝數。

《星島申訴王》記者早前跟隨Raymond與義工團隊，前往遊客熱點鶴咀清理垃圾。記者發現無論是登山徑旁的斜坡、雨水渠、叢林深處、已動工的石坡，乃至遊客「打卡」熱點雷音洞和鯨魚骨架的周圍，隨處可見大量生活垃圾，包括飯盒、飲料罐和廢棄紙巾等。

義工隊伍當日辛勤工作了約9個小時，最終清理出17至18袋垃圾，其中廢棄紙巾、飲料瓶、塑膠食物盒、煙頭及舊衣物佔了總量的七成以上。Raymond指出：「塑膠瓶、煙蒂和紙巾佔了絕大多數，另外還有食物包裝。除了中國內地的產品，香港本地及外國的包裝也隨處可見。」他強調，這些垃圾若長期遺留在郊野，將無法自然分解，對環境造成沉重負擔。

團隊的足跡遍佈香港不同的登山熱點，而最令Raymond印象深刻的，是去年在飛鵝山的淨山經歷。他回憶道：「最誇張的一次，我們在飛鵝山撿到了超過40個避孕套，也曾在同一個地點清出300個塑膠瓶。飯盒、酒瓶等各式各樣、千奇百怪的垃圾都有。」

面對源源不絕的垃圾，Raymond坦言：「一年365天，垃圾都很多，沒有哪一天會特別少。」事實上，採訪當天，距離團隊上次在鶴咀清理垃圾僅隔三個半月，豈料垃圾量又再度回復到驚人水平。被問及垃圾的來源，Raymond認為糾結於是誰丟棄的並無意義。他表示：「無論是中國內地人、香港人還是外國人，其實只分為兩種：有公德心的人，和沒有公德心的人。」他強調，與其互相指責，不如從自身做起。

從事淨山義工至今，垃圾未見減少，但Raymond最大的心願卻是簡單而充滿感染力的：「我最希望的是，有更多人在登山時，願意帶上一個鐵夾和膠袋，沿途順手將垃圾帶走。」他也欣慰地看到，義工團隊的堅持確實能感染他人。他分享道，一名5歲的小朋友先前跟隨團隊到澳門參與淨山活動後，便自己買了鐵夾隨身攜帶，如今在街上看到塑膠瓶也會主動撿起。「看到這些真的十分欣慰，」Raymond笑道，「這說明教育真的要從小開始。」

淨山義工成員Kate一邊在鶴咀海岸線清理垃圾，一邊感嘆：「身處香港一個如此美麗的郊野環境，周圍卻有很多垃圾，感到好心痛，很不舒服。」這份心痛，正是驅使這群義工持續行動的力量。

《星島申訴王》在此都呼籲市民，行山欣賞美景的同時，能夠做到「自己垃圾自己帶走」，讓香港山野重拾潔淨、讓每位行山者都能享受大自然景色的關鍵。