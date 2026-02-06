星島申訴王｜90後揭自提點「搵銀」真相 日做12小時賺少過最低工資 難識女朋友：不如揸的士

受包郵效應影響，香港自提點如雨後春筍般湧現，停車場、洗衣店、士多，甚至時鐘酒店都紛紛加入戰場，現時全港有超過2,000間自提點，猶如便利店般「總有一間在附近」。這門看似門檻低、易上手的生意，是否真的如想象中「好搵」？《星島申訴王》訪問兩位90後店主，了解他們營運的自提點有多少利潤。

90後創業 港男：日做十小時

記者在元朗市中心一個僅有20間舖位的小商場內，就發現有4間自提點，競爭激烈。原本開的士的90後阿Ben，去年初懷着創業夢進場，結果大失所望。

「最初覺得應該賺到每月兩萬幾三萬元」阿Ben坦言，但經營大半年後，美夢破碎。他解釋，每件貨利潤僅得4至5元，店舖貨量不多，每日收入僅得兩三百元，扣除每月9000元舖租後所剩無幾，意味著連最低工資都未達標。

阿Ben形容這份工是「做苦力」及相當困身，一件貨可重達10公斤，每日搬運工作令他疲憊不堪。與此同時，無論是否多貨少貨，他必須每日坐鎮店內十二個小時，連吃飯也只能匆匆買飯盒回來解決，以防客人隨時上門取貨。

創業夢碎但難忘 籲年輕人勿衝動

他的店舖租約將於今年2月屆滿，他決定離場，寧願重操故業開的士。「開的士收入不高，但始終時間沒有那麼困身，又可以周圍開車。」他忠告有意開自提點的年輕人，必須計好租金、貨量預期及自身體力，切勿因見多人做，就衝動入行，否則很容易虧損。

阿Ben最後補充，他現時社交生活幾乎歸零，笑稱自己因此沒有時間認識女朋友。儘管如此，樂觀的阿Ben將這次創業，形容為自己人生中不可以缺少的一課。雖然最後失敗告終，但成為他一個難忘的回憶。

港媽靠選址突圍 穩定收入犧牲親子時光

另一邊廂，在大埔經營自提點的嵐嵐則相對好運。她從寵物美容轉行，暫時做到穩定客源，每月純利約2至3萬元。

嵐嵐認為，成功關鍵在「Location」（地點），她的店舖附近自提點不多，門口有空間暫存貨物，亦方便車主停車取件，流程快捷。她每日處理約五六百件貨，扣除兩個兼職薪金及舖租後，每日純利約六百至七百元。但箇中辛酸不足為外人道。她稱，曾一日處理多達17板貨，更要冒雨搬貨至凌晨，但最後仍因阻街被罰款六千元。

她與阿Ben同樣面對困身問題，每周營業7天，朝十晚九，幾乎全年無休，連與家人去一次短旅行也難以實現。嵐嵐亦忠告年輕人，在投身自提點行業之前，必須做足功課，計算所有成本，去多個地方實地考察，才能了解市場動態。

如果大家有什麼創業點滴，不妨和《星島申訴王》分享。

