星島申訴王 | 學識使用消防喉轆保命 記住「破、轉、拉、射」救火口訣

大埔宏福苑大火後，市民提高了家居防火安全意識。早前一位外賣員送餐時遇上大廈樓層垃圾房起火，外賣員連同街坊使用消防喉轆救火，最終化險為夷。消防處針對市民未必懂得使用消防裝備滅火，特別製作短片教育市民以「破、轉、拉、射」簡單4步，教導市民正確使用消防喉轆，以協助火警初期控制火勢蔓延。

新手試用順利救火 嬌小女記者都用到

《星島申訴王》記者在高級消防隊長指導下，以「破、轉、拉、射」使用消防喉轆救火。第一個步驟「破」，就是按動火警鐘掣，部分舊款喉轆有玻璃保護火警鐘，需以硬物擊破，才會響鐘和提升水壓。

第二個步驟「轉」，就是以逆時針方向轉動來水掣。第三步是「拉」，當市民取出喉咀，便可從絞盤拉出膠喉。最後一步「射」，救火人士應在喉轆旁邊先試試開啟喉咀掣，向旁邊試射有沒有水出來、水壓夠不夠；當運作一切正常，便拉喉向火源底部射水，救火時應與火源保持2至3米、甚至更長的安全距離。

記者都是首次使用消防喉轆，按照消防人員專業指導下，都能順利完成，身型較嬌小的女記者一樣可以控制喉咀的後座力。

拆解「無水出」迷思 多數源於心急緊張

高級消防隊長(公眾安全及傳訊) 莊健龍表示，使用消防喉轆時應保持冷靜，先評估自身安全和環境；若現場沒有濃煙，或是可控情況，便可嘗試使用喉轆救火。他指出「破、轉、拉、射」四個步驟中，第一個步驟「破」特別重要，因為按動火警鐘，除了可以令大廈火警裝置啟動外，同步亦啟動消防水泵，讓消防喉轆的水有壓力射出。

日前石硤尾邨美如樓一宗火警，有居民表示消防喉轆沒有水，但事後證實消防喉轆運作正常。莊健龍解釋類似情況，可能是市民因為未有按動火警鐘，逆時針未有扭盡水掣，或忘記開喉咀手掣等。

莊強調，大廈的消防喉轆並非專業人士或消防員專用，緊急時任何人都可以用；但在特殊情況下，例如火勢太猛或走廊濃煙密佈，根本找不到火源，便應該選擇立即逃生。