星島申訴王｜買士多啤梨中伏發霉腐爛 果商教揀靚貨+去除農藥清洗法

正值士多啤梨的時令季節，有市民表示從街市購買士多啤梨，挑選時表面靚麗，打開後背面發霉腐爛。面對市場上琳瑯滿目、來自不同產地的士多啤梨，如何挑選士多啤梨才能避免「中伏」？資深果商、林記水果負責人林先生向《星島申訴王》分享，要選購新鮮的士多啤梨，可以憑葉子及顏色判斷。

士多啤梨到底要怎樣選才最新鮮？經營水果生意多年的林先生指出，主要可從2個方面入手。首先是觀察葉子，最新鮮的士多啤梨，可以透過頂部的葉子看出來。林先生解釋：「如果葉子比較堅挺，就代表士多啤梨比較新鮮，屬新到貨源。相反，如果有些葉子比較蜷曲暗啞，而是像萎縮般扭作一團，通常就比較不新鮮。」

第二個方面是觀察顏色，雖然士多啤梨都是紅色，但色澤卻大有學問。林先生提醒新鮮的士多啤梨，顏色會比較鮮亮，「如果放置久了，士多啤梨的表面會出現少許皺褶，紅色也會變得有些暗啞。新鮮的士多啤梨，果身的顆粒會比較分明，顏色也比較鮮亮，沒那麼暗沉。」

士多啤梨甜度是美味的關鍵，能否從外觀或產地判斷到？受訪市民鄧太坦言自己不懂：「只會看看它的顏色是否鮮艷。」劉小姐也分享了失望的經歷：「例如美國的士多啤梨，真的很酸，沒想過會那麼酸。」有喜歡吃士多啤梨的小朋友則分享，自己喜歡吃大顆的士多啤梨，感覺會甜點。

小朋友認為士多啤梨越大顆越甜，林先生認同指：「如果想選甜度相對較高的士多啤梨，可以選大顆點，原因是它停留在植物上的時間久一點，吸收的養分會多一點，味道確實會濃一點。」不過他也補充，市面上「特大級」的士多啤梨相對較少，市面上普遍見到的「水滴形」尺寸亦已相當適合，因其方便擺放、產量較大而更常見，其品質通常已相當不錯。

最後一個秘訣在於觀察士多啤梨果身表面的果籽。林先生說：「如果種子長得比較立體，顆粒分明，通常味道都會好一點，因為這代表它發育得比較好，吸收的營養也比較多。」

士多啤梨易殘留農藥 如何清洗最安全？

士多啤梨容易殘留農藥，進食前又應如何清洗才可吃得安心？林先生強調，由於士多啤梨屬「假皮水果」，即表皮極薄，保護性低，清洗時要特別溫柔，並建議清洗時採取以下原則：

1. 吃多少洗多少

不要把士多啤梨一次過全部洗完，以免水分滲入未吃的士多啤梨，導致士多啤梨加速腐爛。

2. 以流動清水沖洗

建議用流動清水沖洗，讓水流帶走表面的灰塵、污漬及少量農藥，這是最理想的方法。

3. 鹽水浸泡（可選）

如果對農藥問題特別擔心，士多啤梨經流動清水沖洗後，可再將士多啤梨浸泡鹽水，之後再用流動清水沖洗，這樣會更衛生、更乾淨。

士多啤梨怎樣保存最穩妥？

至於如何保存吃不完的士多啤梨，林先生表示，客人如選購日本士多啤梨，一般建議他們把未吃的士多啤梨直接放進原包裝，再放進雪櫃保存。他指出，因為日本士多啤梨己出口多年，其包裝已經過精心設計，本身已是標準且安全的保存方法。

如果想拆開包裝保存，林先生則建議拆開包裝後，先逐一檢查士多啤梨是否出現損傷，如有損傷情況，宜先取走該顆士多啤梨。完成檢查後，再在碟子鋪上廚房紙巾，然後逐一將士多啤梨平放上去，再用保鮮紙包好放入雪櫃。

林先生特別提醒：「千萬不要貪圖方便，把士多啤梨重疊擺放！因為此舉容易會令士多啤梨被壓傷，出現傷口後易滋生細菌。」此外，他又指放入雪櫃保存的士多啤梨只能存放3-5天，不宜過久。