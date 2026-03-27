星島申訴王 | 工傷骨裂遭扣薪 揭欠供MPF 女收銀員擬舉報 即被借故炒魷

任職茶餐廳收銀的吳女士，之前因為工傷跌斷手骨，需要養傷半年。但她想不到這次意外，不單令她失去工作，還因為捲入一宗具爭議性的「盜竊」案，成為她被餐廳解僱的理由。吳女士心有不甘，決定聯絡《星島申訴王》申訴。

吳女士原本任職的連鎖茶餐廳規模不小，全港共有4間分店，屬集團式經營。她在2023年3月入職做收銀，同年11月工作期間發生了意外。吳說：「（那天）我上班期間走到水吧，因為地面太濕而滑倒。（之後）我去醫院，證實手骨裂了，情況都很嚴重，休息了半年。」

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報稱遭剋扣薪金 擬申訴即被指「偷燒味」炒魷

工傷期間，該餐廳本來一直按法例，每個月發放五分之四月薪給吳女士，但當她半年後復工，就出現問題，「我發現公司沒買勞工保險，又沒有供強積金。老闆說因為沒供強積金，跟勞保不能對接。」吳說自己已在這裏工作一年多，想不到沒有勞工保險和強積金。

此外，吳女士又指僱主認為在工傷期間，應該只發放三分二薪金，不應該是五分四，所以當吳女士復工之後，每個月強行扣她薪水「每個月扣我二千多元，足足扣了六個月。店方指因為沒有勞工保險，所以不會出足工傷薪金給我。」

雖然照常上班，但吳女士持續向公司表示不滿，甚至說明不排除向勞工處等部門投訴。結果沒多久，就發生具爭議的「盜竊」事件。吳表示，她一直有將餐廳不要的食物，派給附近的清潔工或有需要的人，並指公司同事一直都知。2024年12月，有天燒味師傅又將一些燒味的頭頭尾尾交給吳女士，讓她拿去派給其他人當做善事。

惟這一次，店長就找着機會指吳女士「盜竊」，揚言可能報警。吳女士聲稱事發後未幾，餐廳其中一位老闆電話聯絡她，要求她不要向勞工處和積金局，投訴公司欠供強積金和勞工保險的事，否則餐廳會報警告她偷竊。吳女士保存了當日那位老闆的留言錄音，錄音中有人這樣說：「你再不答覆我(是否不控告)，我有時間就去旺角警署報案」、「控告你盜竊」。

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轉介勞資審裁處仲裁 餐廳欠供強積金被罰款

吳女士其後主動到警署備案，警察亦指她的行為不算偷竊，「因為不是我去打開櫃子拿取，真是師傅斬頭頭尾尾送給我做善事。」不過，餐廳仍然以「盜竊」為由解僱了吳女士。她指事件屬無理解僱， 分別向勞工處和積金局舉報，投訴前僱主沒幫她買勞工保險，以及沒有供強積金，「勞工處分開兩方面處理，一個是追討僱主扣我半年錢，另外是勞工保險。」

翻查資料，原來相關連鎖茶餐廳集團，之前已經有4次涉及僱員補償案件。而勞工處回覆查詢，表示已收到吳女士申索，並轉介到勞資審裁處尋求司法仲裁。勞工處表示，根據《僱員補償條例》，所有僱主必須買勞保， 否則會被檢控。一經定罪，最高可被罰款10萬元，以及監禁兩年。另外僱員工傷期間，僱主亦要準時發放薪金，款額是月薪五分四，違者最高可被罰款10萬元。

就茶餐廳沒供強積金一事，根據吳女士提供的文件，顯示餐廳已經因此被罰款28000元。積金局就回覆稱，接獲最新資料，懷疑涉事餐廳僱主近期在個別月份，未有替其他僱員供款強積金和附加費，已經展開調查。

不過這次事件並未完結。《星島申訴王》向涉事餐廳求證後，餐廳主管所說的，跟吳女士版本又大有出入，請留意下集《星島申訴王》的跟進報導。

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