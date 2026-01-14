星島申訴王｜AI炒菜神器取代大廚 觀塘食店慳人手引入AI炒菜機 1小時炒出200道餸

近日有網民在社交平台上發文指出，觀塘一家標榜「即炒」和「鑊氣」的中式小菜食店，懷疑使用類似微波爐的設備加熱菜餚，亦目測廚房連一隻鑊也沒有，懷疑全部都是預製菜，而店內職員是逐個餸整翻熱，懷疑該店使用預製菜。事件在網絡引起討論，該店老闆立即聯絡《星島申訴王》，希望澄清平反，並公開廚房使用「AI炒菜機」的料理過程，證明全部菜式均是現場生炒。

記者Sammi抵達餐廳，發現廚房確實不設任何傳統中式爐灶，甚至連炒鑊亦不見跡影，僅有15台炒菜機。炒菜機排列整齊，每部四四方方，設黑色活門，確與微波爐幾分相似。

餐廳老闆Stanley解釋，店內絕對沒有使用任何預製菜，所有菜餚都是現場即炒。他指出，這些機器是先進的人工智能（AI）炒菜機，最高溫度可達240攝氏度。此外，針對每道菜品，各設有不同食譜，他們會對每個菜餚進行數十次測試，以確保每一份出品都具有一致品質。

預製菜疑雲 店主澄清：絕非預製 全部現炒

此外，記者在現場注意到一包包預先包裝的食材，懷疑是預製品。老闆澄清這些其實是事先包裝好的生肉，所有菜式均為「生炒」。

店員姐姐向我們示範使用AI炒菜機，她先將一包包預先包裝好的食材剪開，再加入醬料進行調味，然後放入鐵盒中，接着將單據二維碼進行掃描，機器即會啟動預設食譜，店員只需將鐵盒放入機身内即會進行烹調，整個過程僅七分鐘，一份熱辣辣的沙爹乾炒牛河便立即完成。

Stanley表示，儘管每部機器售價約港幣約二十萬元，但老闆經過計算後認為成本仍然低於聘請大廚。他續指，目前店內設有15台炒菜機，每道菜的炒製時間約為5至8分鐘，每小時可製作150至200份菜品。因此，每天安排兩至三位員工便足以應對繁忙時段。

10分鐘上菜神速 食客：唔夠鑊氣

不少香港食客表示從未見過這些AI炒菜機。食客Fikky稱這很有趣，因為她從未見過將食材放進機器裡炒，等了不到十分鐘就成功取餐。

另一位食客Jason表示，這是他第一次見到這類機器，但在嘗試後能夠區別機器炒還是人工炒，因為兩者的炒菜均勻度有明顯差異，他認為AI炒菜機在鑊氣、味道和香氣方面仍需改進。

大廚試食點評 直言菜餚缺少「靈魂」 傳統技藝不可失傳

為測試AI機器炒菜和人手炒製的差異，記者Sammi在店內即場購買了沙爹牛肉炒河粉和爆炒五花腩兩道菜，並將外賣帶給附近經營私房菜的資深中菜大廚試味。

雖然路程約半小時，食材送達時，榮哥私房菜的總廚鍾錦榮師傅表示，如果是半小時前料理，兩道外賣也能聞到香味，賣相也不錯，食材份量充足，外賣餐盒底部依然是溫熱的。

鍾錦榮師傅率先品嘗沙爹炒牛河，他夾起河粉展示時發現麵條並未變爛，沙爹的味道也足夠濃厚。不過，食用後的感覺像是快餐形式的粉麵，牛肉味道欠佳。如果食客的要求不高，或者追求方便，那麼這道菜還是可以接受的。最終，大廚以十分為滿分，為這道菜打了七分。

至於另一道菜爆炒五花腩，則顯得比較失色。大廚表示，僅從外觀來看，五花腩過於白皙，明顯炒得不夠透，也缺乏焦香味。此外，洋蔥的口感帶有些酸味，感覺不太新鮮，導致整體評分只有六分。

試過兩道菜後，榮師傅提到，機器炒和人手炒之間的最大差異，主要在於鑊氣和工匠的靈魂。隨著科技進步，食肆為節省成本、人力，採用AI炒菜機在所難免。榮師傅又指，傳統中式烹飪極度講求猛火快炒，透過熱鑊與火候的精準控制，才能逼出食材和醬料的極致香氣，這正是所謂的「鑊氣」。

他解釋，機器雖能模仿炒菜的動作，卻難以達到傳統爐具的熱度，也缺乏廚師在烹調過程中對食材狀態、火候變化的即時判斷與調整，這種對細節的獨到掌握，是機器無法複製的匠心。

不知大家對這種炒菜機有何看法？歡迎留言討論。