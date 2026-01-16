星島申訴王 | 電池着火、車門反鎖、無故自燃 專家教電動車逃生手冊預知死亡陷阱

《星島申訴王》一直探討電動車特性，亦提供一些安全貼士給電動車車主（見另文 慳油加速快 意外着火難救熄 ）。今集記者訪問理工大學電動車研究中心聯合主任鄒國棠教授，他指出，當電動車發生意外時，會對乘客和司機產生潛在危險，第一個風險就是觸電，當車輛受到嚴重撞擊、涉水或高壓部分受損，有可能導致觸電或電弧。雖然量產車有撞擊斷電和絕緣保護，但他建議電動車發生意外的短時間內，應該遠離車廂內的橙色高壓電線和滲漏液體。

電動車發生意外 潛藏三大危險

電動車發生意外後的第二個潛藏危險是着火。鄒教授指當電池受壓、被刺穿或短路，可能引致電池「熱失控」，從而導致起火甚至爆炸。電解液外洩屬第三個潛藏危險，車輪或會產生刺激性煙霧及腐蝕性液體，現場人士必須立即撤離，避免接觸和吸入這些煙霧和液體。

雖然電動車遇事後的潛藏危險不容忽視，但司機可以透過一些徵兆、較早察覺電池組件出問題。第一類是感官上的徵兆：在聽覺上，如果車底傳出「霹啪聲」，就是代表電池過熱或短路；持續「嗡嗡聲」或者沸騰聲，則可能是冷卻系統失效。

靠耳鼻眼感觀 預知電動車出問題

嗅覺方面，如果車內人士聞到像燒塑膠一般的化學味道，代表電池過熱；有溶劑味或者酸味，則可能是電解液滲漏。最後在視覺上，如果車內人士見到任何顏色的煙霧、火花、明火、液體滲漏，或者電池艙明顯變形等，都是高危信號。

鄒教授亦提醒，萬一電動車的電池着火，本已逃出車外的人士切勿嘗試救火，因為現場溫度是非常高，還會釋放毒氣及有爆炸風險。正確做法是立即撤離，遠離現場並盡快報警。

鄒國棠教授最後向電動車司機作出三點建議：第一，事故後的處理要十分小心，即使火已熄滅，電池仍然可能在數日、甚至數星期後再次燃燒，原因是電池內尚有電未安全釋放，這些剩餘的電，都可能再次引致「熱失控」，所以必須要將事故的車隔離存放，並且持續監察。

電動車電池着火 勿嘗試自行撲救

第二，萬一電動車被水浸過，可能會導致短路，並且造成延遲起火，所以即使電動車的外觀好像無甚損壞，一旦浸過水都不可嘗試啟動或者充電。第三，電動車火災的處理方法，與汽油車完全不同，因此香港的消防部門，現時已配備專用工具作電動車滅火，例如設置大型水缸、將整輛車浸入水裏面阻止「熱失控」。

總結來說，電動車的確帶來很多優點，惟警察交通總部強調安全優先，當發生電動車意外，見形勢不妥就要立即撤離和報警，切勿冒險救火。如果車輛發生撞擊或被水浸過，一定要找合資格人士檢查清楚車輛。

延伸閱讀：

星島申訴王 | 慳油加速快 意外着火難救熄 電動車特性拆解 勿依賴「慳電神技」