星島申訴王｜奪命大火 市民添置家居「防火三寶」 滅火筒+滅火氈+煙霧偵測器正確使用手冊

大埔宏福苑發生五級大火事故，這場悲劇讓全城悲痛不已，同時也提高市民對家居火警的警覺性，個別網購平台防火產品更一度賣斷巿。《星島申訴王》邀請消防隊長講解如何正確選購及使用「防火三寶」，以加強家居消防安全。

高級消防隊長（公眾安全及傳訊）莊健龍接受訪問時表示，「防火三寶」分別是滅火筒、滅火氈以及獨立火警偵測器，這些手提滅火設備在火災初期能夠起到關鍵作用，保障巿民的財產及生命安全。

莊Sir稱，以滅火筒為例，一般2公斤的輕便式滅火筒主要針對小型火警，使用時要謹記「拔、瞄、按、掃」四步曲，首先拔出安全鎖針或安全鎖扣、按下操作桿、然後瞄準火源底部，向火源左右橫向掃射至熄滅為止。

滅火氈主要適用於煮食油火，使用時需拉出氈子的拉帶，然後用氈掩護雙手及身體，將滅火氈完全覆蓋在起火物上，並記得熄火後不要立即掀開氈子，以防火勢復燃。

獨立火警偵測器則適合所有類型火警，它主要偵測火警產生的煙霧及熱力，在火警發生初期及早出警報及鳴響，通知住戶盡快撤離，爭取及早逃生的黃金時間。他總結使用「防火三寶」大原則是小火時嘗試用滅火筒或滅火氈救火，遇上大火或出現濃煙時一定是「走先救命」。

除了正確使用滅火裝置，如何配置及放置地點亦同樣重要。莊Sir稱一般來說，面積少於1000平方英尺的住宅應放置一至兩支小型滅火筒，在廚房中遠離爐具的地方擺放滅火毯。另外客廳及每個房間可各安裝一個獨立火警偵測器，如果只能安裝一個，他建議放置靠近逃生通道的位置，例如客廳近睡房的天花及牆身高處。

消防處App新功能 輕鬆辨認合資格手提滅火設備

手提滅火設備在巿面及網上款式林林總總，一套三件大約三百多元不等，巿民應如何選擇？莊Sir建議可使用消防處流動應用程式其中一個主要功能「手提設備『掃』易認」，巿民可以透過手機利用文字或相片搜尋功能，找出消防處手提滅火設備認可型號，便不會買錯。

他補充，巿民購買「防火三寶」後亦要每三個月至半年定期檢查，包括檢查滅火筒噴嘴、筒身、保險針或封條有否損壞；切忌將滅火氈放入洗衣機清洗；亦要定期測試及清理偵測器感應煙口有沒有塵埃積聚等，巿民亦可瀏覽消防處官方網站或者追蹤社交平台，學習或了解更多防火資訊，防範於未然。