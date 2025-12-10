星島申訴王｜芒草季登大東山逼爆似「走難」 直擊打卡劣行 草堆藏煙頭水樽紙巾

每逢入秋，大嶼山大東山再次迎來一年一度的芒草盛放季節。山頭遍野的金黃色芒草吸引了大量市民及遊客慕名而至，成為社交媒體上的熱門「打卡」地點。《星島申訴王》記者早前實地視察，發現部分遊客為求拍照效果，存在破壞生態的行為，包括擅自踩踏芒草叢、採摘芒草作為拍照道具，以及隨地亂丟垃圾等。此外，入夜後下山時，不少遊客因光線不足，需依賴手電筒摸黑前行，易生危險。

大東山芒草季爆人潮 梅窩居民怨：等車都要排半個鐘

正值芒草盛開季節，大批市民選擇前往東涌乘搭3M號巴士線登山欣賞。《星島申訴王》記者Sammi於早上十時許抵達巴士站，現場已聚集數十名候車乘客，人龍一度長至無法看見隊尾。據觀察，該巴士路線約每八分鐘開出一班車，記者由排隊起計，約花費12分鐘成功上車，等候時間尚在可接受範圍。

車程大約15分鐘便能抵達起點伯公坳，下車後徒步約兩分鐘便可到達登山起點。通往大東山的山徑以原始山路及石級為主，攀登過程頗具挑戰，但無阻遊人慕名而來的熱情。有來自中國內地的遊客張小姐及黃小姐不約而同地表示，她們是透過社交平台「小紅書」得悉此處為芒草熱點，更因歌手陳奕迅（Eason）曾在此拍攝專輯封面，而專程前來「打卡」。

遊客「忘我」踩草打卡 亂抛垃圾當場捉正

記者Sammi跟隨登山人潮沿山徑前行，發現前半段路程多為斜坡及高斜的石級，對登山者的體力要求甚高，不少市民在途中需停步稍作休息。以平日較少遠足經驗的記者為例，整個登頂過程耗時約一個半小時，才能抵達山頂，一睹廣闊的芒草景觀。雖然登山人士絡繹不絕，但山頂視野開闊，海天相連的景色，確是絕佳的攝影地點。

到達山頂，即發現有遊客出現不文明的打卡行為。有人為了拍照效果，直接走入芒草叢中踐踏，更有兩名女士隨手摘下芒草作為拍攝道具。儘管沿途設有多個「切勿踩踏芒草」的警告牌，部分遊人依然故我。漁農自然護理署已派員在人流密集的區域加強巡邏，當職員發現違規情況時，立即上前勸止，並呼籲市民在拍照「打卡」的同時，亦要共同愛護郊野。

除了在拍照時不顧生態，記者沿途亦發現不少被棄置於草叢中的煙頭、水瓶及紙巾等垃圾。更有義務清潔人士透露，單是在著名景點「爛頭營」一帶，已撿拾到半個人高的垃圾，可見問題的嚴重性。

期間，記者更目睹有登山客隨手丟棄果皮，漁護署人員見狀後立即上前勸導。其中一名女士反問：「果皮不能當作肥料嗎？」。有市民對此類行為表示不滿，其中內地遊客黃小姐指，曾目睹有人亂拋水瓶，幸得其同行朋友主動拾起。另一位內地遊客紀小姐則強調，每個人都應對自己的垃圾負責，並建議登山前應自備垃圾袋，將廢物帶離郊野。

百人摸黑落山 手機燈海照亮「長命斜」

另外，有網民反映，不少遊人因為觀看日落美景而錯過時間，而需要摸黑下山，情況險象環生，尤如「走難」。記者發現，下山路途沒有路燈照明，需要開著電筒和手機燈光照明，遠遠望去形成了一條彷彿長征的燈路，但實際路況錯昏暗難行，加上人群擁擠，一不小心腳下一滑，隨時可能影響到前面的人。記者最終花了約一個半小時才順利下山，但為了安全起見，建議市民最好在天黑之前就下山。

至於下山後的交通安排，雖然有不少內地遊客在社交平台「小紅書」上抱怨候車隊伍過長，指需等候約一小時方能登車，惟記者當日現場所見，警方已預先部署，加派人手在場維持秩序，巴士公司亦加密班次至約每五分鐘一班，乘客普遍在十分鐘左右便能順利上車，整體情況大致良好。