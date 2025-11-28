星島申訴王｜免費提供空置單位及動物暫托 暖心市民向宏福苑災民敞開家門：撐你們

大埔宏福苑五級奪命火，逾千個家庭一夜之間失去家園，有熱心市民騰出家中空置房間或空置單位讓受影響居民暫住，嘗試以個人微薄力量略盡綿力，讓災民感受到同舟共濟，同呼同吸。

災難發生後，陸續有熱心市民在社交平台Threads上發帖，願意將空置單位或家中空置房間免費提供予災民短暫入住，居住大埔的Alfee便是其中一員。本身是新手媽媽及從事動物義工的她，家中育有8個月女嬰及飼養一貓一狗，她對居民一夜之間失去家園感到非常心痛，「初生嬰兒怕熱又怕冷，體溫未能調節得好好，你見到社區中心留宿中心設備好簡陋，未必有足夠禦寒衣物，就算有衣物，會否有嬰兒尺寸呢？如果是我的話，以後如何打算，所以想在能力內範圍做到什麼幫什麼。」

Alfee目前居住在大埔半山洲屋苑山頂花園面積約1500呎的單位，家中齊備嬰兒床具、衣服、用品及寵物糧食，故優先考慮給予照顧嬰兒的受影響媽媽或貓狗暫托入住。Alfee續稱，大埔社區人情味勝過一切顧慮，「搬進來不是很久，但都感受到大埔街坊好有人情味，見到大埔街坊單位付之一炬，個心會流淚，希望畀災民知道失去了家，但有好多人背後支持他們，香港人好團結，一方有難八方支援，可以繼續撐下去。」

熱心市民免費提供空置單位給學生暫住

另外，身處英國倫敦公幹的港人Flora，身在異地獲悉五級大火消息後，願意借出兩個分別位於南昌港鐵站及荃灣港鐵站的800呎空置單位，優先提供給準備應考DSE的中學生暫住。「我本身從事教育行業，網上看到有人講一個男仔臨近DSE考試，一夜間失去一個家，書本等所有物品消失，所以想如果中學生有獨立自理能力，可以畀4個學生同時入住，如果家庭需要的話，一個大家庭或兩個一家三口小型家庭都可以。」她補充指，若受影響學生提供證明曾在受影響單位居住，願意進一步補貼書籍費或文具費，希望「幫到幾多幫幾多」。

大批住戶受到影響，房屋局局長何永賢今日（27日）在社交平台表示，房屋局過渡性房屋專責小組昨日（26日）盤點後，統計出合共30個項目有超過1400個單位可供有需要居民入住，連同房協的專用安置屋邨，初步可提供近1800個單位。



如果發現更多好人好事，可以同《星島申訴王》報料，將善意傳揚開去。