星島申訴王 | 大埔宏福苑五級火傷亡慘重 市民組義工隊集氣送暖：香港人一條心

大埔宏福苑發生5級大火，造成傷亡慘重。《星島申訴王》到現場了解災民的情況和所需支援，不少居民與被困單位的親友失聯，其中住在宏昌閣的鍾先生的太太與愛貓，自26日（周五）夜晚7時起失去聯絡；另有居民指無法與親人聯絡上，相信已罹難。災難發生後，大批市民自組義工隊到場幫助災民，更形容香港一條心，為災民送上溫暖。

居民鍾先生眼含淚光，講述自己與妻子失聯的過程，「（26日） 3時起火，等到7時，（她說）受不了，到現在還沒救出來。」他續稱，太太之後再沒回覆他，「太太一個（在屋內），還有一隻貓，希望快點救出來。」另一居民麥太，則指有一位街坊一直聯絡不上，相信已沒有生存機會。

妻困單位昨晚起失聯 有住戶曾試圖救火

記者亦去了多個暫時安置災民的社區會堂和學校了解，看到現場物資都算充足，包括保溫的被舖衣物，水和食物亦都不缺。雖然解決了這一刻的溫飽，但災民心情依然很徬徨。蒼惶逃生的周氏夫婦，什麼都沒拿走，安樂窩都付諸一炬。周太說：「我拿着錢包下來 ，(所以)就有身份證。我先生就什麼都沒有，穿了衣服和帽子就這樣下來。」周太婉拒到女兒家暫住，「因為我們兩老沒太多資訊，不如跟大隊(留守這裏)。」她說有朋友入住酒店，房費每晚要1000元，「老人家退休沒什麼錢，1000元怎負擔得來，今天之後見步行步。」

另一災民嚴太表示，事發時曾嘗試救熄單位外面棚架的火，但最終失敗，「（26日）下午3時多，我單位外（棚架）有一塊板，上面有火種跌下來，我用水潑熄它，旁邊又跌，我又用水潑。」之後火勢愈來愈大，嚴太立即和老公逃生，鄰居亦叫他們馬上走，「我立即穿上鞋，因為拖鞋不方便落樓梯。現在都不知道單位怎樣，接受現實。」

街坊自發送來物質 的士司機義載義工

災難發生後，香港人再次發揮團結精神和善心以不同方式向受影響居民提供支援。記者去到大埔墟運頭坊，看到大批熱心街坊忙於整理救援物資。義工發起人魏先生表示，在社交平台出帖後，街坊就像螞蟻搬家般開車過來，幫忙送物資過來，「現在基本上有四、五百箱水，乾糧那兩樣東西，我們都有足夠的貨量。」魏說火警發生到現在都沒有停過手，「只要場火一天未熄，我們都不會走的，因為前線救護或前線消防，其實都沒有停過。」

而在場的義工都很想幫到災民，何女士說自己送來了熱水壺，而朋友和女兒同學，都會搜集其他物資，例如衣服、被舖和食物，「很難過，不知道怎樣表達，這是大埔的事情，盡量做到自己可以做的事。」而的士司機周先生就發起義載，清晨(27日) 5時就開始幫手，「因為有人需要物資送來大埔，我就載義工到來，都送了五、六次，幫得到多少就多少，這是香港人應該做的事情。」

區內餐飲小店「囍囍小廚」東主阿Ben，火災發生後全力動員幫助災民，「我想作為香港人，都要做這件事。看到火災現場，我想大家都有同理心，很多老人家沒飯吃，我們就第一時間去做飯送給大家。」他說26日做到很晚，幸好之後有很多人過來幫忙，到27日早上就自己運送食物。而寵物店負責人何先生，亦希望發揮自己力量，向災民提供寵物物資支援和暫托服務，「看到這麼多人和動物都受害，我們盡量做得多少就做多少。」

除了大埔區內商店全力支援，向災民提供免費膳食等等，亦有一些機構立即動員，向災民送上物資。在這個艱難時刻，市民都向受影響居民打氣：「我們香港人是一條心的」、「多謝香港人，多謝大埔街坊」、「希望他們可以堅強」、「我希望你們都繼續加油」、「加油加油，還有身體健康」、「很感謝你們（消防員），為我們大埔居民盡心盡力」。