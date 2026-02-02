星島申訴王 | 姜濤譚校長潮玩Pickleball 玩家呻場地不足 藝人投資匹克球場

Pickleball熱潮席捲全球，越來越多香港人迷上匹克球，甚至不少名人明星都是「波友」，包括張曼友、容祖兒、許廷鏗、關楚耀及陳庭欣等。《星島申訴王》主持Bryan(潘梓峰)亦迷上打Pickleball匹克球，今年還做老闆，跟藝人兼老友莫家淦及其他朋友，在觀塘區開設收費大眾化私人匹克球場，希望一般打工仔消費時也不會吃力。

Bryan的新場面積達6,000呎，投資金額接近100萬元，設有兩個球場，正規場租予別人打波或比賽，另一個較細的場主要用作訓練用途，給新手及銀髮族波友練波。試業以來吸引不少名人明星到來捧場，包括譚詠麟及明星足球隊成員，MIRROR的姜濤及ERROR的梁業(肥仔)打波。

匹克球場租用時數 8個月激增2倍

不過有匹克球愛好者反映，要找政府場地打波十分困難。雖然康文署近年推行新興活動試驗計劃，開放了19個室內外羽毛球場，當中7個屬免費場地（見下表），供市民預約或直接到場打匹克球，但由於場地原設計並非匹克球場，球友都要自行攜網，再黏上膠紙劃出場地線。加上本港羽毛球場本身已經供不應求，要取得場地打匹克球並不容易。

康文署指定免費戶外羽毛球場作匹克球活動

場地 地址 寶雲道臨時遊樂場 香港灣仔寶雲道 葵盛圍遊樂場 新界葵涌葵盛圍 珀林路花園 荃灣馬灣田寮新村 打鼓嶺遊樂場 新界打鼓嶺坪輋路 大頭嶺休憩處 新界上水寶石湖路大頭嶺村(道路改善工程期間暫停開放) 屯門公園(1號羽毛球場) 屯門鄉事會路 廣東道遊樂場(1號羽毛球場)* 九龍廣東道176號 註：球場毋需預訂，先到先得；惟廣東道遊樂場可透過康體通預訂(資料來源：康文署)

《星島申訴王》向康文署查詢市民租用室內場打匹克球的時數，由去年1月為358小時，激增至8月的980小時。由此可見，匹克球場地變得十分搶手。打匹克球5年的Josephine指出，經網上預訂場地並不容易，笑言全靠球友們「集氣」，「即是很多人一起輪流網上預約，看誰幸運預約到場地，才可打球。」

波友Kenny亦指，在香港尋找場地非常困難：「可以打匹克球的球場，一旦靠近民居，就容易被人投訴打球發出的聲音很嘈吵。」他續指，匹克球所用的球被人感覺帶攻擊性，有時會被街坊游說不要在羽毛球場打，以免傷及小朋友。

富貴私人場 新手打波880元/小時

其實香港亦有數間私人匹克球場，但收費較康文署昂貴。球齡5個月的Dominic，曾因政府場難租用，與朋友到私人場觀摩了解。他承認私人場地不論裝潢和各項設施的條件均佳，但價錢也昂貴，有部分場入會費要8,000元，只能與球友繼續爭搶政府場地。

記者到灣仔一個私人場了解，發現新手試玩，入會費須繳付最低280元，每次租用場地每小時500元，另收人頭費每小時100元。即是第一次與一個球友打球，最低消費880元。創辦人Geoff直言，收費貴原因是所提供的配套屬星級。

私人場設施齊備，環境舒適，設洗澡設施、更衣室等完善配套。他續指，現在租場的時數幾乎日日爆滿，正考慮另覓新地方，開辦多一間匹克球場。

喜歡到私人場打球的Amanda表示，女生一般嫌曬嫌熱，私人場有冷氣又不怕蚊蟲，加上樓底高不容易擊中天花板，所以儘管私人場價錢較貴亦會光顧。

香港場地不足 球友北上打波

民間體育組織「大連排匹克球會」創辦人陳文俊認為，私人場收費貴無可厚非，但希望將來匹克球能夠有更多資源，成為全民運動，「即使私人場收得貴，一樣爆場，因為實在太多人打，希望場地不足的情況可以慢慢改善。」他又說現在很多球員，陸續往內地打球，例如深圳、中山和珠海等地。

陳文俊創辧的球會，早前成功獲康文署批准，將葵涌大連排道無人使用的五人足球場，改造為三個匹克球場，「現在面對的困難是，仍是不夠球場去使用。我希望將來康文署，開放更多偏僻或已荒廢的球場，轉為匹克球場。」

康文署回覆《星島申訴王》查詢時表示，市民租用室內場打匹克球的時數，由今年1月至8月已增長近兩倍，反映場地使用量持續增長。署方會持續規劃新的體育設施，適時檢討各項試驗計劃的安排，配合市民需要。