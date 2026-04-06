星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生

每逢週末或長假期，香港口岸總是人潮湧動，年輕族群熱衷北上消費，而一班銀髮族就選擇於大灣區過安穩退休生活。《星島申訴王》到珠海直擊一對港人中產夫婦的定居日常，了解他們如何在珠海度過二人心目中的「優質退休生活」。

Mui和Caesar退休前都是專業人士，Mui是一名註冊護士，而Caesar則是一名工程師。早於2015年，他們已開始安排北上退休，三年前更以四百多萬在珠海購入一個1670呎的海景單位。他們表示珠海的環境給他們更多活動空間，公共設施更多和更漂亮.。退休後，兩人更一同經營抖音和YouTube Channel，介紹大灣區生活，短短三年已坐擁近六萬粉絲，以素人來說真不算少。

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珠海生活有「度假feel」 身心更健康

Mui和Caesar表示，每次踏入珠海感覺就會變得輕鬆。Mui形容為「度假feel」，整個生活節奏都變慢，並指在珠海退休才是他們真正想要的生活。正因為擁有一個沒有壓迫感和非常放鬆的慢生活，加上周邊美麗的環境，增加了兩夫婦做運動的興趣，Mui強調這不單單令身體更健康，連心靈亦得到改善。

採訪當日，Mui帶記者Rachel到街市買餸，指街市內大部分食材都比香港便宜一半以上。她又分享了在當地逛超級市場的經歷，看見顧客「連埋花生也是逐粒逐粒揀」，現場職員亦沒有制止。她認為這行為如發生在香港必定被罵，引證在內地購物付出的金錢較少，但得到的質量還是不錯的。

提到價錢，兩位受訪者也大讚在灣區購物的「性價比」。Mui和Caesar一致認為家中性價比最高的，是大廳那部可聲控的85吋大電視機，認為絕對是「懶人恩物」。Mui表示在香港買這部電視，至少需要數萬元，而內地則只需一萬七千元。另一性價比高的是醫療檢查，Caesar表示珠海的醫療「非常方便及先進，擁有的儀器絕對不會比香港少，但收費就真的非常平，以及非常有效率。」

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變身灣區KOL 紀錄精彩退休生活

退休後最怕的就是「悶」。因應內地短視頻普及，Miu和Caesar數年前亦建立了抖音帳號，片段亦有放上YouTube。拍攝視頻的原意，本來是想將Caesar唱歌的片段記錄起來，但後來擴闊到分享二人在內地退休的生活點滴，帳號在短短三年間，已上載超過三百多條短片，坐擁近六萬粉絲。Miu直言她是退休後才開始學習剪片，剛開始時候曾遇到不少困難，例如片段容量過大而導致死機，航拍時因訊號問題令航拍機無發回航等，不過這些困難都已一一化解。

Miu和Caesar的兒子Samson，亦以行動支持父母的決定，除了出錢購買相關器材，包括電腦、耳機、手機、運動相機等，亦親自參與其中，閒時與爸爸Caesar一同"jam 歌"等。Samson表示，父母北上退休後認識更多不同的人，人脈更廣，整體上是更開心。Miu則鼓勵時下年輕人，應多接觸新事物，使自己有更廣闊眼界，不妨多上內地看看。

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