星島申訴王 | 金融才俊娶富家女炫富揸遊艇玩賽車 疑設投資局利誘舊同學涉捲款逾5千萬

投資向來沒有穩賺不賠。《星島申訴王》接獲兩名事主阿豪及阿明(化名)的申訴，指聽從相識逾20年的同窗好友介紹，參與每月利息高3厘的投資項目，到最後既無息收，本金又未能取回，據知整個投資項目涉及的金額接近5千萬元，懷疑墮入投資騙局。被指利用高息吸金的男子姓陸，現年39歲，阿豪及阿明指對方出身本港傳統名校，曾在外國留學，陸男負笈回港後，迎娶了家族擁有慈善基金的富家女，並先後擔任多間金融機構的客戶經理（Relationship Manager），堪稱典型金融才俊和人生勝利組。

出身名校娶富家女 形象富貴

阿豪指，自己是在聚會飯局中，被這位多年好朋友游說投資，方法包括多次展示其證券戶口獲利如何豐厚，以及聲稱可助各位每月獲得3至5厘的高額利息等。他眼見對方生活確實富貴，消閒活動是賽車、每次與他們吃飯均到高級場所，甚至乎周末消遣會坐上價值5000萬的遊艇出海玩樂。阿豪思前想後終於按捺不住，投資了300萬港元。

另一自小認識陸姓男子的阿明，投資亦過百萬，他指後期受陸男游說後，再添食850萬港元，令投資金額達到過千萬港元。

記者取得其中一份陸姓男子與投資者的合約，投資金額為100萬港元。陸在合約中承諾，投資回報達到每月百分之三。倘若當月投資回報不足百分之三，將會由他本人支付給客戶。他在合約中列明並保證，倘若投資出現虧損，他本人必須會在結算日（即每季的最後一日）的兩日內，存入虧損部份，投資本金在下一季度維持為原有的100萬港元。

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二人坦言，陸男在剛開始的兩至三年，確實能每月準時匯入高息回報。阿明指：「一開始他做到成績的時候，的確防備之心是低了，我們都有貪心。」而投資獲利的消息在同輩間一傳十、十傳百之後，不少人都找陸男投資。

但就像那些標榜高息來利誘投資的吸金局一樣，陸男開始慢慢未能派發利息，投資者要取回本金亦諸多推搪。阿豪和阿明過去三年一直追討，陸姓男子有時會退回數萬元，「好像想打發我們一般」；有時又以下一年的回報好一點、資金卡在內地銀行等等藉口，逃避直接退款。

陸男派定心丸 稱會向有米岳父求助

由於事件中的事主，不少與陸男相識達廿載，彼此熟悉對方的家庭背景和生活狀況，他們不少仍抱有能追回款項的希望，皆因陸男還有富泰的岳父家撐腰。阿豪指：「據我們所知他岳父有數座寫字樓收租，再加上有慈善基金，有實力替陸男還錢。事實上陸男目前仍然揸跑車，住豪宅。他沒理由在這種情況下，賭上自己名譽。」阿明更引述與陸男的對話，對方提及若他本人無法償還所收取的資金，將會向家庭成員求助。

雖然事主們至今仍能聯絡對方，但每當要求退還本金一直拖延。阿明無奈指：「希望他收手吧！有不少朋友真的連租都交不了，又需要養育小朋友。當每人都在想怎樣生活的時候，他在這一刻仍在找尋新的投資人，但是我們朋友全部都很淒涼。」他們目前只想尋求公義和公道，取回自己付出的本金。

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陸男迴避記者庭外追訪

惟《星島申訴王》調查發現，該名陸姓男子今年被兩名市民入稟呈請破產，並於日前上庭。記者當日在法院門外守候，並趁陸姓男子步出法庭時上前查詢，問他會否因投資失利而直接破產逃避債務，他急步離開未有回覆。事後記者再致電陸男，他一知道記者身分立即掛線，亦未回覆訊息。

阿豪及阿明擔心有人想破產了結債務。律師梁永鏗指出，一旦法院頒布破產令，破產人名下的所有物業、銀行存款及私人資產，均會交由破產受託人監管，破產人將無權處理，所有債主無法直接追討。

但梁強調，破產並非萬能的避債手段。如果債務人在申請破產前的五年追溯期內，曾蓄意將資產轉移予家人或關聯人士，破產受託人有權依法進行追溯並將資產充公。

至於陸男有家境富裕的配偶，可助其解決財務問題。梁永鏗續指，法律上配偶屬於獨立個體，即使雙方持有聯名物業，一方一旦破產，很多時候破產受託人會查詢配偶是否購入破產人所擁有的一半業權，以便可以繼續居住。

當問到今次事件會否構成欺詐，梁永鏗表示，今次個案與以往的高息投資騙局不同，合約列明不論賺蝕都保證派發利息，但現時涉事的投資經理既沒派發利息、又不償還本金，便構成欺詐罪。根據第210章《盜竊罪條例》16A欺詐罪，最高可判監禁14年。

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