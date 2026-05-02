星島申訴王｜假學校主任入空頭支票呃退差額 學校兩周收30商戶查詢：好無奈

騙徒手法層出不窮，最新一招假扮學校教職員，專攻中小企商戶呃錢。有外傭公司負責人及網民先後在社交平台Threads發文，揭露一名自稱「陳輝」的男子，分別假借香島中學及德蘭中學教務主任之名，以「入支票開單、要求退回差額」的手法企圖行騙。香島中學證實校內並無此人，過去兩星期已接獲約30宗相關查詢，包括外傭公司、盆菜食肆及會計公司等，校方已在官網發通告提醒公眾，並向警務處警民關係組備案。

外傭公司收3萬元空頭支票要求退差額

外傭公司負責人Perry在Threads發文自述，數日前一名從未聯絡過的新顧客透過WhatsApp聯絡，自稱是香島中學教務處主任「陳輝」，並附上名片，表明希望聘請一名菲律賓女傭。Perry感到奇怪的是，對方未有要求面試，便直接向公司存入一張3萬港元的支票。Perry向對方解釋費用遠低於此數，對方即稱「寫錯金額」，要求Perry轉帳差額給他。

Perry察覺有異，堅持要等到下一個工作日下午3時確認「good fund」（支票兌現後才處理），最終發現該支票是空頭支票。「幸好我沒有依照他的意願轉數給他！」Perry致電香島中學求證，職員無奈告知，「這個陳輝已經欺騙了很多人，而且真的有人中招」。職員又透露，騙徒除了假冒香島中學，還會假扮其他學校的人員，惟學校因涉及個人資料私隱條例，不能在網上指名道姓，只能發通告提醒。

另一名網民在Threads較早前發文指出，同一名自稱「陳輝」的騙徒，今次假扮德蘭中學的學校教導主任，甚至聲稱已約實今年2月4日與校長開會。該網民表示，對方語帶鄉音，電話溝通能力低，其後兩日不斷來電，但因他未有接聽，最終沒有上當。他事後親自致電德蘭中學查詢，證實該校沒有這位主任。

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校方兩周接30查詢 涉及不同商業機構

香島中學職員回覆查詢時表示，過去兩星期已收到約30個來自不同商業機構的查詢電話，包括外傭公司、專營盆菜的食肆以及會計公司等。騙徒手法如出一轍，先自稱是校務處主任「陳輝」，向商戶訂購服務或貨品，然後存入一張大額支票，再要求對方退回差額。校方已即時澄清沒有該名男子在校任職，並在官網發出通告提醒市民避免墮入騙案，同時已通知當區警民關係組備案。慶幸暫未有人因此受騙招致金錢損失。

針對這類「彈票黨」騙局，警方「守網者」平台日前已特別提醒市民，騙徒會假扮買家，存入空頭支票或提供虛假入數收據，營造已付款假象，然後以「過多咗錢」、「入錯數」為由，催促賣家退回差額。當賣家出貨或轉帳差額後，才發現款項根本無法兌現。

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防範彈票黨6大關鍵貼士：

1)只看「可用結餘」：不要單憑「帳面結餘」或買家發送的「入數紙」作實。只有款項出現在「可用結餘」，才是真正收到錢。

2)不輕信「過多咗錢」：任何聲稱「入多咗」、「轉錯數」要求退款，99%是詐騙。

3)支票不等於現金：透過支票入數，即使結餘顯示增加，也不代表完成結算。

4)交易最好用即時轉帳：建議使用FPS轉數快或現金交易，因為即時過帳無法「彈票」。

5)小心無禮貌或急促的買家：騙徒通常會製造緊張氣氛，催促賣家即時退款。

6)使用防騙視伏器或防騙視伏App：在轉帳前，先在警方「防騙視伏器」或「防騙視伏App」輸入對方帳號查核風險。

