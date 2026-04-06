星島申訴王｜客人轉錯7000元 小店反遭辱罵兼「假律師」恐嚇 店主堅持銀行處理：唔想捲入洗黑錢陷阱

電子轉帳愈趨普及，「轉數快」可謂方便至極，但「手滑轉錯錢」的意外時有發生。一間專售蘋果手機副產品及飛鏢用品的小店近日捲入一宗轉錯數糾紛，店主遭客人連番無理辱罵、訊息轟炸，聲稱報警上門追討，甚至被假冒律師恐嚇。雖然最終成功退款，但店主坦言為免誤墮洗黑錢陷阱，日後遇上同類事件，絕不會自行經轉數快退回，寧願按程序交由銀行處理。

無端收到七千元 客人急索即時退款

iDeal Shop店主「肥老板」接受《星島申訴王》訪問時憶述，事發於上月一個星期日，公司戶口突然先後收到兩筆轉帳，分別為2,000元及5,000元。他翻查公司網站紀錄，並無任何客人落單，其後一名數日前曾光顧的客人聯絡他，聲稱自己用轉數快時不慎將錢轉錯至「iDeal Shop」的公司戶口，要求他即時過數歸還。

「肥老板」指從未想過要侵吞該筆款項，但基於安全考慮，加上當日是星期日銀行休息，他提出翌日銀行辦公後處理。他解釋：「我唔知道對方係咩人，最驚係對方戶口係洗黑錢嘅戶口，只要過數落我公司戶口就會凍結帳戶。我公司戶口係收客錢又會出糧嘅經常性帳戶，做生意當然要小心啲。」

惟客人不滿等候隨即發難，要求「肥老板」即時用轉數快退回款項，更聲稱：「我係做法律相關工作，你唔俾返我我可以告你偷竊！」雖然「肥老板」已解釋並非不願歸還，只是希望循銀行正途處理，但對方完全不理會，不停爆粗及在Instagram訊息轟炸。

「肥老板」當日即時致電銀行查詢，獲告知只需填妥表格交回分行即可處理。由於星期日銀行不開門，他向客人方承諾星期一會第一時間辦理，並要求客人不要再騷擾他。

銀行開門即交表 仍遭私訊瘋狂轟炸

翌日銀行一開門，「肥老板」便前往交表。銀行職員亦建議經銀行處理退款較為穩妥，甚至應由錯誤轉帳的一方自行向銀行申請，「肥老板」坦言：「是但啦，佢太煩，想快啲搞掂件事。」

然而即使已交表，客人仍然繼續以訊息轟炸。他不勝其煩，決定封鎖對方Instagram。「我要做嘅已經做晒，唔想聽佢鬧我。」豈料返回店舖後，對方轉移陣地至WhatsApp電話繼續辱罵，罵他是「乞兒」，不肯歸還金錢。「肥老板」無奈表示：「銀行已經做緊野，仲想我點呀？」最終他連WhatsApp亦一併封鎖。

封鎖後不久，「肥老板」接到多個無來電顯示的電話。他最終接聽，對方自稱是銅鑼灣某律師樓來電，受客人委託處理事件：「佢過錯錢你哋唔俾返佢，依家佢唔係我身邊，佢話你哋block咗佢ig。」

「肥老板」隨即反問：「點知你係邊個？有咩用email搵我哋啦。」他要求對方提供律師樓電話號碼，對方竟說出一個號碼—正是該名客人在「iDeal Shop」網站落單時留下的聯絡電話。「咩料呀？律師樓留自己手提？」他翻查紀錄後證實，所謂的「律師」根本是客人自己冒充。

當日星期一，「肥老板」成功經銀行將兩筆合共7,000元的款項原路退回歸還給該名客人。對方收到錢後，便再沒有騷擾他。

「肥老板」慨嘆，自己以往曾聽聞轉錯錢後引發洗黑錢、戶口被凍結，以及支票黨騙案，因此堅持謹慎處理。「錢唔係我嘅又點會要，但都要check下先，點知係咪騙案。」他強調，下次再發生同類事件，依然會要求客人經銀行填表，由銀行作為中間人處理退款，「寧願咁樣穩陣啲」。

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銀行有責助識別錯誤轉帳

根據香港銀行公會及金管局發出的「跟進錯誤轉帳的處理程序」新指引，市民如不慎轉帳至錯誤戶口，應盡快聯絡有關銀行或電子錢包營運商尋求協助。銀行在接獲客戶「轉錯數」報告後，應在兩個工作天內要求收款銀行聯絡客戶，確認是否誤收轉帳，並在取得客戶授權後方可即時轉回有關金額。

銀行同時有責任提供一切相關資料，協助客戶盡快識別轉帳是否有誤，並需提醒收款客戶不歸還誤入款項，可能要承擔刑事責任。

大律師：自行退款風險極高

執業大律師陸偉雄指出，若有來歷不明的款項轉帳至個人戶口，最穩妥的做法是由銀行代為處理原路退回。他解釋，主要風險在於支帳戶口一旦涉及洗黑錢罪行，收款戶口亦會受到牽連。

陸偉雄表示，警方一旦懷疑涉及洗黑錢，輕則要求銀行暫時凍結戶口，嚴重時會向高等法院申請凍結令。帳戶要凍結至戶口持有人上庭答辯後，才由法官決定是否解凍，足以癱瘓帳戶所有操作，「基本係有殺錯冇放過。」

「即使對方入1蚊，只要撈埋入合法帳戶內，成個戶口就被視為洗黑錢帳戶。」陸偉雄稱。

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正確處理三步曲

綜合銀行公會指引及法律專家意見，市民遇上「轉錯數」或收到不明來歷款項時，應採取以下步驟：

1)切勿自行轉回：不要應對方要求即時用轉數快或其他方式自行退款，以免誤墮洗黑錢陷阱或支票詐騙圈套。

2)即時通知銀行：聯絡自己戶口的所屬銀行，表明收到不明款項，要求銀行按程序處理。銀行會聯絡對方銀行確認交易有誤。

3)保留所有紀錄：保留轉帳紀錄、與對方的對話截圖等證據，以防日後需要向警方或銀行交代。