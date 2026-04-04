星島申訴王｜Carousell騙案6.7折買迪士尼成人票變「樂悠卡」專用飛 一家四口中伏

騙徒老是常出現。本港有網民在社交平台Threads發文，透露自己在二手買賣交易平台聯絡一名出讓迪士尼門票的賣家，竟墮入騙徒圈套，最終損失450元，並且發現有一家四口有同一受騙經歷，發帖提防其他巿民小心墮入詐騙陷阱。

據網民lellel_0121表示，她日前在二手交易買賣平台Carousell，見到香港迪士尼樂園原價669元的標準成人票，以六七折450元價格出讓，買家一度擔心是詐騙，但賣家聲稱可以先提供門票預約碼讓買家預約，預約成功後再付款，成功減低受害人戒心，結果買家完成轉賬後，根據賣家提供的二維識別碼，當日親身到迪士尼樂園門口後供園區職員查核。

然而，園區職員當場查核後，事主才驚悉自己手持的根本不是普通入場門票，而是長者使用的「樂悠卡」專用票，職員立即告知她無法入場，受害買家一度透過WhatsApp聯絡賣家，對方起初辯稱「係我畀錯咗你」，承諾會重新發送正確門票，但隨後便人間蒸發，訊息一直維持「單剔」已讀不回狀態。受害人其後再透過Carousell平台嘗試聯絡該賣家，對方僅回覆「畀5分鐘我」，最終直接消失。

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更離譜的是，受害人表示曾以另一個Carousell帳戶假裝有意購票，重新聯絡同一賣家，對方一度「秒回」表現積極，但當受害人表明自己正是早前受騙的買家後，騙徒隨即再次消失得無影無蹤，並且轉換頭像以逃避追擊。

受害人聲稱受騙個案不止她一個，當日獲悉被騙後站在迪士尼門口徬徨之際，驚悉另一位拖着小朋友的媽媽，原來全家三大一細同樣經同一名賣家欺騙，涉及3名成人及1名小童，損失比她更慘重。她因此發帖提醒其他巿民，「唔會有咁大隻蛤乸隨街跳，賣家為咗保障自己利益，點都會等你畀咗錢先畀飛你，如果賣家肯畀飛你先，證明係詐騙嘅機會好大。」

《星島申訴王》翻查發現，涉事詐騙帳戶開設只有不足一日時間，成功詐騙後帳戶已經失蹤，記者佯裝買家透過WhatsApp聯絡騙徒聯絡電話，對方同樣已讀不回。

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有受害人連環受騙 呃走400萬

Carousell門票騙案只是冰山一角。根據警方「守網者」社交平台早前公布，警方在今年一月底前接獲至少386宗相關網購騙案，總損失金額接近2,400萬港元，而騙徒手法層出不窮，既有假扮賣家哄騙受害人先交錢後交貨，亦有騙徒佯裝買家傳送虛假釣魚連結，結果令受害人慘失巨額金錢。

其中一宗詐騙個案是一名受害人今年1月以100港元出售「地毯」，騙徒假扮買家表示有意購買後，轉移至WhatsApp聯絡，並向受害人發出虛假付款連結 ，受害人不虞有詐，按下不明連結，並輸入自己的銀行帳戶資料，之後再有「假冒Carousell 職員」透過WhatsApp主動聯繫受害人，訛稱其帳戶異常導致轉賬失敗，並要求多次提供「交易驗證碼(OTP)」以協助「帳戶驗證」，結果騙徒在短時間內成功轉賬達逾60次到指定個人銀行帳戶，令受害人痛失逾400萬港元儲蓄。

警方提醒巿民，透過網上平台交易時，須查看網上店舖或賣家過往評價；假若使用Carousell進行交易，可直接透過平台收款功能付款，切勿點擊經第三方提供的不明或可疑連結；亦不應將個人資料、網上銀行帳戶名稱與密碼或一次性密碼輸入來歷不明的應用程式或網站；應選擇當面交收，以減低受騙風險；並在付款前使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險，以確保萬無一失。

《星島申訴王》正向Carousell官方查詢事件，發言人回應已封鎖涉事帳戶，目前平台暫未收到其他買家就同一帳號提出的進一步舉報，如後續再有相關投訴，會即時擴大調查範圍。發言人又稱若受影響用戶已向警方報案，平台會在合法及合規範圍內，配合警方及執法機關調查。

