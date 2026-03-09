星島申訴王 | 援交詐騙「最大苦主」曝光 案情超離譜 退休翁中伏遭榨乾 $150萬換一場空

網上詐騙個案無日無之，套路離不開「投資」、「感情」或「購物」等範疇。這些套路專捉人性弱點，投資騙局捉你「貪財」，感情騙局捉你「貪情」，而購物騙局十居其九捉「貪平」。還有一種騙局，看似另類但十分符合人之常情，就是專捉「貪色」之徒的「援交騙局」。

警方守網者公佈，2025年警方接獲1,122宗網上援交騙案舉報，數字同比起2024年下跌44.7％，反映警方在宣傳教育上見到明顯成效，但據警方數字，2025年網上援交騙案，單一最高損失金額，達到150萬，反映「貪色」之徒萬一跌入相關陷阱， 損失一樣慘重。

騙徒援交作餌 要先收「註冊費」「保證金」

受害人為一位退休人仕，被Facebook上一則援交廣告吸引，WhatsApp聯絡對方後就被緊纏，一時收註冊費，一時收保證金，前前後後10次十次支付金額給騙徒，轉帳了足足150萬元。其後騙徒還持續要求索取更多款項，但因從未兌現任何服務，受害人至此才驚覺受騙和報警。

已屆退休之齡仍貪慕少艾，足見援交騙案容易令人落搭，任何年齡人士都有機會中招。記者登入Telegram等社交平台，發覺充斥着不少援交網站，放滿美少女圖片，張張照片都標榜真人，但這些廣告真假難辨，相片極有可能是盜圖或AI生成。今次案中事主連真人都未見過，就在網上轉帳150萬予對方，成為去年援交案最大苦主。

《星島申訴王》過往報道過不少情色騙案。最經典一宗同樣為一位老翁，該名受害者雖然年逾70，但網上認識一位美女後，被對方多叫兩聲「老公」，立即鬼迷心竅地又按樓又貸款，前前後後被騙走接近500萬元款項，十分陰功。

警方已經不停呼籲，未見面先講錢一定是騙局，建議下載防騙視伏App，以作防騙之用，避免自己成為受害者。

