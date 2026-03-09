Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星島申訴王 | 援交詐騙「最大苦主」曝光 案情超離譜 退休翁中伏遭榨乾 $150萬換一場空

提防騙子
更新時間：15:22 2026-03-09 HKT
發佈時間：15:22 2026-03-09 HKT

網上詐騙個案無日無之，套路離不開「投資」、「感情」或「購物」等範疇。這些套路專捉人性弱點，投資騙局捉你「貪財」，感情騙局捉你「貪情」，而購物騙局十居其九捉「貪平」。還有一種騙局，看似另類但十分符合人之常情，就是專捉「貪色」之徒的「援交騙局」。

警方守網者公佈，2025年警方接獲1,122宗網上援交騙案舉報，數字同比起2024年下跌44.7％，反映警方在宣傳教育上見到明顯成效，但據警方數字，2025年網上援交騙案，單一最高損失金額，達到150萬，反映「貪色」之徒萬一跌入相關陷阱， 損失一樣慘重。

騙徒援交作餌 要先收「註冊費」「保證金」

受害人為一位退休人仕，被Facebook上一則援交廣告吸引，WhatsApp聯絡對方後就被緊纏，一時收註冊費，一時收保證金，前前後後10次十次支付金額給騙徒，轉帳了足足150萬元。其後騙徒還持續要求索取更多款項，但因從未兌現任何服務，受害人至此才驚覺受騙和報警。

已屆退休之齡仍貪慕少艾，足見援交騙案容易令人落搭，任何年齡人士都有機會中招。記者登入Telegram等社交平台，發覺充斥着不少援交網站，放滿美少女圖片，張張照片都標榜真人，但這些廣告真假難辨，相片極有可能是盜圖或AI生成。今次案中事主連真人都未見過，就在網上轉帳150萬予對方，成為去年援交案最大苦主。

《星島申訴王》過往報道過不少情色騙案。最經典一宗同樣為一位老翁，該名受害者雖然年逾70，但網上認識一位美女後，被對方多叫兩聲「老公」，立即鬼迷心竅地又按樓又貸款，前前後後被騙走接近500萬元款項，十分陰功。

警方已經不停呼籲，未見面先講錢一定是騙局，建議下載防騙視伏App，以作防騙之用，避免自己成為受害者。

翻睇老翁因網上情騙被騙近500萬元：

星島申訴王 | 7旬伯墮網戀騙局失5百萬 按樓借貸欠巨債：擔心頭家散

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
7小時前
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-08 12:59 HKT
吐露港公路九巴75X撞欄 疑車長「暈一暈」 全車乘客被困求救
吐露港公路九巴75X撞欄 疑車長「暈一暈」 全車乘客被困求救
突發
5小時前
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
即時中國
21小時前
油價．伊朗局勢︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中後期庫存用完：油價或即時急升 倡政府派油券紓困
03:05
油價．伊朗局勢︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中後期庫存用完：油價或即時急升 倡減油稅、派油券紓困
社會
4小時前
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
生活百科
2026-03-08 10:30 HKT
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
23小時前
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
6小時前
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
投資理財
10小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
2026-03-08 06:00 HKT