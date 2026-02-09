星島申訴王｜網罪科推「守網聯盟遊戲卡」 將真實騙案變卡牌攻防戰校際錦標賽

詐騙案手法層出不窮，對市民構成嚴重威脅，據警方統計，去年首三季本港已錄得高達32,142宗詐騙案。為從根源提升新一代的網絡安全意識，警務處網絡安全及科技罪案調查科（下稱「網罪科」）推出創新教材——「守網聯盟遊戲卡」，將真實騙案手法融入卡牌策略，讓中小學生在模擬攻防戰中學習辨識騙局，於校園播下網絡安全種子。

「守網聯盟遊戲卡」是網罪科去年推出的重點項目之一。遊戲卡分為攻擊、防禦、技能及陷阱四種，每張卡的設計均取材自真實案件，詳細解釋各種網絡威脅與犯罪手法。玩家需靈活組合不同卡牌進行策略部署，在模擬攻防中親身體驗網絡世界潛在的危險。

為進一步推廣遊戲卡及提高學生的防騙意識，網罪科將於今年首次舉辦「守網聯盟」校際錦標賽，賽事遍佈全港九新界，並設有中小學組。賽前，網罪科警員會親自走入校園開設培訓班，向學生傳授防騙心得與出牌攻略，真正實現「寓遊戲於教學」。

學生心聲：透過遊戲了解不同騙案手法

其中一場培訓班日前於何文田聖公會蔡功譜中學禮堂舉行，參與者包括中小學生，他們聽警員講解卡牌玩法後，分別組成四人或六人對戰試玩。現場所見，學生玩得極為投入，不時主動請教警員如何出牌發動攻擊及防禦對手，希望盡快掌握遊戲攻防模式，積極備戰即將舉行的錦標賽。

中華基督教會灣仔堂基道小六學生趙佑翹表示，以往曾玩過類似卡牌遊戲，認為「守網聯盟遊戲卡」非常好玩，皆因遊戲卡牌加入真實犯罪手法，令他更易代入其中，其間亦學會網上求職騙案、釣魚騙案等相關知識，會向家長或同學推介試玩， 「等大家少啲畀人呃。」

基督教香港信義會深信學校小六學生李嘉淇表示，經過培訓日活動後，已經了解到不同類型的騙案手法，回校後會抽時間與同學玩牌練習，除了爭取更好名次外，最希望同學們能學以致用，提防騙案。

校方：知識比獎項更重要 盼防騙意識滲透校園

聖公會蔡功譜中學助理校長馮廣恒希望學生透過卡牌吸收防騙資訊，提升警覺性，學懂在網絡世界中保護自己﹕「獲取知識遠比贏得獎項來得重要。」

他指，校方未來計劃在校內舉辦更多小型比賽或工作坊，讓更多學生參與，目標是將防騙意識滲透至校園的每一個角落。

如果大家想了解更多「守網聯盟遊戲卡」詳情，可以瀏覽官網「守網者」或影片了解比賽日期、遊戲卡玩法及活動內容。