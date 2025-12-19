Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

星島申訴王｜「防騙視伏App」升級4大功能 點擊可疑連結即彈詐騙警示

提防騙子
更新時間：08:00 2025-12-19 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-19 HKT

 

騙徒手法層出不窮，令市民防不勝防，本港今年首九個月錄得逾3.2萬宗騙案。為加強市民防騙能力，警務處網絡安全及科技罪案調查科今年10月完成「防騙視伏App」功能升級，包括用戶點擊可疑連結時，程式會即時彈出警示，攔截偽冒網站。

下載量已超過110萬次的「防騙視伏App」新增四大功能，包括新增舉報種類、提前警示詐騙、熱門騙局排行榜及自動更新數據。

功能一：新增舉報種類

當用戶收到懷疑詐騙短訊，只需在App內的「舉報」功能中上傳短訊截圖，並貼上可疑電話號碼或網址連結，AI系統會自動分析風險，並提交警方後台作進一步核實。若警方經人工覆檢為詐騙網站， 「防騙視伏器」主動提升為紅色「高危有伏」，更快捷和準確利用公眾情報發出警示。

「防騙視伏APP」公眾舉報平台可輸入網站連結、電話號碼、訊息以及截圖，供AI分析並納入資料庫。

功能二：提前警示詐騙

更新後最實用的功能之一，是提前警示詐騙。更新後的公眾舉報平台有AI分析引擎即時分析市民舉報，判斷風險並納入資料庫，有問題會分級標示黃色「提防中伏」、橙色「疑似有伏」及紅色「高危有伏」。例如用戶收到冒充「Telegram安全中心」的詐騙短訊後，聲稱帳戶未驗證將被停用，並附上偽冒連結。一旦用戶點擊該連結，「防騙視伏App」會即時彈出警示，攔截該偽冒網站，避免市民上當。

巿民收到懷疑假扮官方的超連結，向公眾平台舉報後經警方核實為詐騙網站 ，會升級為紅色「高危有伏」作出預警。

功能三：熱門騙局排行

「防騙視伏App」新增熱門騙局排行榜，根據網絡安全及科技罪案調查科每日統計的最新罪案趨勢，為不同詐騙手法進行排名。用戶點擊進入騙案種類後，更有詳細案例講解。系統還會根據最新情況，向市民直接推送防騙警示訊息，讓公眾即時了解詐騙新動態，從而提高警覺性與防範意識。

「防騙視伏App」新增流行騙局排行榜，公佈不同騙案手法及熱門程度。
以WhatsApp騙案為例，APP會顯示案例及作案手法。

功能四：自動更新數據

用戶只要打開更新後的「防騙視伏App」，便會看到「數據庫自動更新」的提示。這項新功能讓系統在手機連接網絡或於背景運行期間，自動將最新的詐騙資料庫推送到用戶手機，確保用戶隨時掌握最新的防騙情報，毋須手動更新，前提是用戶必須在應用程式商店下載2025年10月份更新版本，資料庫便會自動運作。

APP自動將最新詐騙資料庫推送用戶手機，確保用戶隨時掌握最新的防騙情報。

在今年首九個月的32,142宗詐騙案中，以網上購物、求職及投資騙案顯著上升。網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠表示，詐騙手法日趨複雜，市民需要更及時和全面的資訊加強防範。她期望透過科技升級，進一步強化社會防騙網絡，呼籲市民下載及積極使用「防騙視伏App」，並提高警覺，主動識別騙徒避免受騙。

如果大家遇到新式騙案，除了立即向「防騙視伏App」舉報，也歡迎給《星島申訴王》報料，讓更多市民遠離騙案。

《星島申訴王》隨時候命，你申訴，我跟進，立即報料↓

