星島申訴王｜「百萬保障」變「百萬陷阱」　支付寶假客服來電　撳錯掣隨時輸身家

騙案層出不窮，曾被警方點名提及的支付寶「百萬保障」騙案，近月再度死灰復燃。《星島申訴王》早前收到這類訊息，記者與騙徒連日周旋，拆解出騙局三大特點，包括以假亂真、廣東話假客服扮真客服，以及不斷轉換電話號碼，企圖引記者墮進「百萬陷阱」騙局，巿民一旦於釣魚連結或偽冒網頁輸入銀行帳戶及密碼，隨時被騙徒轉走全副身家。

該名致電記者的男騙徒「Jason」，聲稱是支付寶客服，來電是因為記者已登記支付寶「HoldCover」百萬保障項目，該項目原本免費，但聲稱下月開始收費，可轉介記者至保險平台HoldCover客服取消服務，並溫馨提醒若不想被額外收費，建議記者自行透過另一個WhatsApp電話進行登記。

記者跟騙徒指示與所謂的HoldCover客服聯絡後，對方透過whatsApp提供一條網站連結以便登記取消服務，當中有選項要求填寫銀行帳戶資料，記者最後決定終止對話，不再與對方糾纏。

拆解騙局三大攻心手法

記者親身與騙徒周旋，發現騙徒手法更不斷「升級」，最大區別是已進化至聘請操流利純正廣東話的人士行騙，與過往「語帶鄉音」的假客服截然不同，令騙局更難被識破。

招式一：偽裝完美，博取信任

記者接獲自稱保險公司職員「Jason」的來電，對方對答有禮，更能準確說出記者的全名及身份證首三位數字。這種掌握真實個人資料的手法，大大增加了來電的可信度，容易令人放下戒心。

招式二：對答如流，輕鬆化解質疑

為試探對方，記者刻意質問為何使用私人手機號碼，而非公司電話。騙徒冷靜解釋，稱曾用公司固網電話但未能成功聯絡，因此才改用手機。對於公司地址等疑問，他亦能對答如流，準備相當充分。

招式三：假冒官方，真假難分

騙徒提供的客服資料，包括公司頭像、聯絡電郵及實體辦公室地址，全都與真實資訊無異，幾乎可以假亂真。唯一的破綻在於WhatsApp聯絡號碼與官方號碼稍有不同，若非仔細核對，很容易便會信以為真。

記者在結束通話後，將相關的騙案電話號碼及資訊輸入警方推出防騙應用程式「防騙視伏器」進行搜查，發現近半數號碼已被標示為「疑似有伏」或「高危有伏」，反映騙徒正不斷轉換號碼以逃避追查。

事實上「支付寶假客服」騙案早於去年已開始活躍，警方屢次採取執法行動，最近一次為今年6月，港澳警方聯合採取代號「秒闖」的行動，瓦解假冒支付寶客服電騙集團，兩地共搗破9個電騙窩藏點，拘捕至少7名犯罪集團成員，估計兩地涉及至少168名受害人，損失逾 2,200萬元。

被偽冒保險平台發聲明 提醒巿民勿上當

反詐騙協調中心早前亦有呼籲巿民小心提防支付寶騙案，指騙徒會聲稱事主購買支付寶保險並即將從戶口限期內扣款，如要取消須輸入銀行資料，提醒用戶使用內地支付寶時，會自動免費開通「百萬保障」服務，毋須支付任何費用、額外申請或續保，巿民如有懷疑應致電「防騙易18222」熱線查詢。

由於騙案頻發，支付寶官方App出告示提醒巿民小心透過騙徒短訊及電話偽冒支付寶客服，保險平台HoldCover亦有發聲明教人分辨官方電話、網站、短訊發送人名稱、WhatsApp號碼等，發言人表明因應近期騙案頻發已報警備案。

巿民胡小姐表示，支付寶客服騙案在網上瘋傳，騙徒聲稱是支付寶後台客服，指事主在網上或手機平台誤觸直接扣款功能，聲稱可教導如何取消有關服務，但她認為與騙徒談得越久，對方越容易露出破綻，若她收到來電亦不輕易相信，會親自致電支付寶客服核實情況,

巿民Michelle表示，有女友人收到支付寶「百萬保障」扣款服務訊息，向友儕之間求證真偽，她們均認定是騙案毋須回覆，直指「以我一般認知客服唔會咁樣打過嚟， 即使係真客服，都會經過多重認證。」

如果想知更多騙案手法，謹記留意《星島申訴王》。

