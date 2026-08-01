珠海美食指南2026｜珠海最新必吃榜8大粵菜餐廳攻略 早茶點心/牛肉生蠔火鍋 珠海拱北好去處

「大眾點評」最新公布的2026必吃榜入圍餐廳4,279間，珠海就有19間餐廳上榜，我們之前介紹過其中8間人氣餐廳的特色美食，今次介紹8間必吃榜推介的粵菜餐廳，有幾間在拱北口岸步行5分鐘就到，是香港人親子暑假旅遊、長者北上短線遊及港車北上度假好去處。如果怕吃煎炸美食會上火，不妨學曼城球星夏蘭特Erling Haaland飲王老吉。

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1. 金苑 飲早茶歎經典點心美食

「大眾點評必吃榜」珠海新上榜餐廳有19間，其中老字號金苑海鮮酒家鄰近拱北口岸，停車方便，大受過關客人歡迎。金苑供應早茶點心及客家美食，出品有粵菜經典口味，也有創新菜式。早茶必吃招牌蝦餃王￥35，皮薄餡靚，新鮮彈牙，特色沙皇包￥20、蜜汁焗餐包￥22、灌湯小籠包￥26。人氣美食有深井燒鵝￥108、砂鍋紫蘇焗肉排￥75、一品乳香雞￥78、脆皮豬肉￥45。

2. 永興 宵夜必吃生蠔雞火鍋

永興生蠔火鍋店是來往拱北口岸吃飯宵夜好去處，營業至凌晨二時，食材新鮮，有香港至愛的海鮮美食。火鍋湯底有招牌生蠔雞火鍋、滋補養生清湯￥18、花旗參鍋￥25等。必吃美食招牌大生蠔￥48，入口爆汁；季節限定珍珠荷包生蠔￥60，肥美可口；酥炸生蠔￥50，外脆內嫩。人氣配料有清遠雞￥70、鮮牛肉￥38、手打牛肉丸￥32、脆肉鯇魚腩￥32、鮮活羅氏蝦￥58等。

3. 漁惑 蕭正楠撐中山脆肉鯇

蕭正楠最近到珠海，不忘到必吃榜餐廳漁惑歎中山名菜脆肉鯇。漁惑自家淡水養殖的脆肉鯇吃蠶豆長大，由中山運到珠海，有六、七種煮法。蕭正楠品嚐過招牌原味鮮魚湯鍋￥39，用鮮魚骨熬製，不加味精；脆肉鯇無骨魚片￥49薄切，脆肉鯇魚腩片￥52厚切，涮十幾秒，口感脆嫩；手打蟹籽魚滑￥32。人氣美食有脆肉鯇冰鎮魚腩尖￥69、香茅草焗魚柳￥59，還有兒童餐￥9.9。

4. 灣區九號 打卡潮汕牛肉火鍋

灣區九號位於旅遊好去處情侶路，旁邊是停車場，自駕非常方便，受當地人歡迎，連續三年蟬聯「大眾點評必吃榜」。鍋底可選清補涼￥48、五指毛桃￥28、牛骨清湯￥18、無花果湯￥20等。餐廳主打牛肉，現切鮮牛肉￥38，新鮮嫩滑，涮十秒口感最佳。必吃匙仁￥58、吊龍￥55、嫩肉￥46、肥牛￥52、手打生牛丸￥28。人氣美食有現開生蠔￥48、脆肉鯇￥38、清遠雞￥58、文昌雞￥68等。

5. 漁雅山房 桑拿雞皮脆肉嫩

漁雅山房的美食材料新鮮，蒸煮製法保留食材原汁原味。必吃桑拿清遠雞￥108，每日現宰清遠走地雞，將雞肉鋪在蒸架上現蒸，皮脆肉嫩，還有走地大騸雞起片￥93、桑拿脆皮雞￥98，蘸沙薑豉油風味最佳，海鮮有桑拿海蝦￥38、桑拿生蠔￥40、桑拿鮑魚￥60等。火鍋湯底推介天麻藥材湯底￥38 、五指毛桃湯底￥28等，加入人氣美食鱅魚頭￥70，是養生之選。

6. 漁記 名廚Jacky鍾情港式茶記

珠海有兩個喜歡吃香港茶餐廳美食的當地人，在2017年創辦漁記，更登上必吃榜上榜餐廳，連名廚Jacky都專程光顧。漁記裝修復古，美食分量十足，有不少捧場客。名廚Jacky推介咖喱豬扒飯￥33、招牌滑蛋叉燒飯￥38、菠蘿油￥15、絲襪奶茶￥13、鴨屎香爆打檸檬茶￥16等。人氣美食有日式鰻魚石鍋飯￥46、咖喱牛腩撈丁￥39、芝士滑蛋豬扒菠蘿包￥33、蜜汁炭烤全翅￥20、鹹濕漏奶華￥23等。

7. 澳門漁村 海鮮每日澳門直送

澳門漁村2014年創辦，長隆分店最近入選必吃榜餐廳，大排檔形式，主打生猛海鮮、粵菜小炒，海鮮每日澳門碼頭直送，菜品現點現炒，鍋氣十足。必吃美食招牌椒鹽皮皮蝦￥50，蝦殼炸得酥脆，蝦肉鮮甜。打卡美食避風塘炒蟹￥98、椒鹽蝦￥78、薑葱炒花甲￥48、炭烤生蠔￥48、蒜蓉粉絲蒸鮑魚仔￥16，還有招牌芝麻雞￥68、海膽炒飯￥48、烤鰻魚￥10、炭烤墨魚仔￥12等。

8. 滬粵軒 早茶點心手工製作

滬粵軒開業十八年，蟬聯必吃榜餐廳，是珠海本地人的寶藏茶樓，粵式早茶點心純手工製作，滬菜和粵菜融合菜式食材新鮮，食神韜滔就曾打卡。必吃美食招牌酥掉渣鮮奶蛋撻￥32，奶味香濃，入口即融，撻皮酥脆；百花蜜陳皮叉燒￥105，半肥瘦叉燒油脂豐富，肉質鮮嫩。人氣美食有蝦餃王￥36、金牌紅燒乳鴿￥58、醬香蒸紫金鳳爪￥32、銀芽乾炒牛河￥53、大蝦伊麵￥98、貴妃紅燒肉￥108等。

文：林樂樂

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