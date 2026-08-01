珠海美食指南2026｜珠海最新必吃榜8大粵菜餐廳攻略 早茶點心/牛肉生蠔火鍋 珠海拱北好去處
發佈時間：00:11 2026-08-01 HKT
「大眾點評」最新公布的2026必吃榜入圍餐廳4,279間，珠海就有19間餐廳上榜，我們之前介紹過其中8間人氣餐廳的特色美食，今次介紹8間必吃榜推介的粵菜餐廳，有幾間在拱北口岸步行5分鐘就到，是香港人親子暑假旅遊、長者北上短線遊及港車北上度假好去處。如果怕吃煎炸美食會上火，不妨學曼城球星夏蘭特Erling Haaland飲王老吉。
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1. 金苑 飲早茶歎經典點心美食
「大眾點評必吃榜」珠海新上榜餐廳有19間，其中老字號金苑海鮮酒家鄰近拱北口岸，停車方便，大受過關客人歡迎。金苑供應早茶點心及客家美食，出品有粵菜經典口味，也有創新菜式。早茶必吃招牌蝦餃王￥35，皮薄餡靚，新鮮彈牙，特色沙皇包￥20、蜜汁焗餐包￥22、灌湯小籠包￥26。人氣美食有深井燒鵝￥108、砂鍋紫蘇焗肉排￥75、一品乳香雞￥78、脆皮豬肉￥45。
金苑海鮮酒家—來魅力店（百度地圖/高德地圖）
- 營業時間：09:00-14:30、17:30-21:30
- 地址：廣東省珠海市香洲區拱北口岸圍基路32號珠海來魅力假日酒店4層（口岸廣場西側）
- 電話：0756-8800600
- 人均：￥120
2. 永興 宵夜必吃生蠔雞火鍋
永興生蠔火鍋店是來往拱北口岸吃飯宵夜好去處，營業至凌晨二時，食材新鮮，有香港至愛的海鮮美食。火鍋湯底有招牌生蠔雞火鍋、滋補養生清湯￥18、花旗參鍋￥25等。必吃美食招牌大生蠔￥48，入口爆汁；季節限定珍珠荷包生蠔￥60，肥美可口；酥炸生蠔￥50，外脆內嫩。人氣配料有清遠雞￥70、鮮牛肉￥38、手打牛肉丸￥32、脆肉鯇魚腩￥32、鮮活羅氏蝦￥58等。
永興生蠔火鍋店—拱北水灣路總店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省珠海市香洲區拱北水灣路87、89、91號
- 電話：13326600123
- 營業時間：11:00-02:00
- 人均：￥91
3. 漁惑 蕭正楠撐中山脆肉鯇
蕭正楠最近到珠海，不忘到必吃榜餐廳漁惑歎中山名菜脆肉鯇。漁惑自家淡水養殖的脆肉鯇吃蠶豆長大，由中山運到珠海，有六、七種煮法。蕭正楠品嚐過招牌原味鮮魚湯鍋￥39，用鮮魚骨熬製，不加味精；脆肉鯇無骨魚片￥49薄切，脆肉鯇魚腩片￥52厚切，涮十幾秒，口感脆嫩；手打蟹籽魚滑￥32。人氣美食有脆肉鯇冰鎮魚腩尖￥69、香茅草焗魚柳￥59，還有兒童餐￥9.9。
漁惑．中山脆肉鯇火鍋—揚名廣場店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省珠海市香洲區鳳凰南路1066號揚名廣場二期一層L1009（停車場海基路出口左轉）
- 電話：0756-8698519
- 營業時間： 11:00-22:00
- 人均：￥92
4. 灣區九號 打卡潮汕牛肉火鍋
灣區九號位於旅遊好去處情侶路，旁邊是停車場，自駕非常方便，受當地人歡迎，連續三年蟬聯「大眾點評必吃榜」。鍋底可選清補涼￥48、五指毛桃￥28、牛骨清湯￥18、無花果湯￥20等。餐廳主打牛肉，現切鮮牛肉￥38，新鮮嫩滑，涮十秒口感最佳。必吃匙仁￥58、吊龍￥55、嫩肉￥46、肥牛￥52、手打生牛丸￥28。人氣美食有現開生蠔￥48、脆肉鯇￥38、清遠雞￥58、文昌雞￥68等。
灣區九號鮮切牛肉生蠔火鍋—情侶南路總店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省珠海市香洲區情侶南路287號之三（海灣新家園地面停車場旁）
- 電話：0756-8886066、13392531388
- 營業時間：11:30-24:00
- 人均：￥88
5. 漁雅山房 桑拿雞皮脆肉嫩
漁雅山房的美食材料新鮮，蒸煮製法保留食材原汁原味。必吃桑拿清遠雞￥108，每日現宰清遠走地雞，將雞肉鋪在蒸架上現蒸，皮脆肉嫩，還有走地大騸雞起片￥93、桑拿脆皮雞￥98，蘸沙薑豉油風味最佳，海鮮有桑拿海蝦￥38、桑拿生蠔￥40、桑拿鮑魚￥60等。火鍋湯底推介天麻藥材湯底￥38 、五指毛桃湯底￥28等，加入人氣美食鱅魚頭￥70，是養生之選。
漁雅山房．桑拿雞．天麻蒸海鮮生蠔—香洲店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省珠海市香洲區香灣街道華海路68號之1號
- 電話：0756-2218770
- 營業時間：11:00-22:30
- 人均：￥74
6. 漁記 名廚Jacky鍾情港式茶記
珠海有兩個喜歡吃香港茶餐廳美食的當地人，在2017年創辦漁記，更登上必吃榜上榜餐廳，連名廚Jacky都專程光顧。漁記裝修復古，美食分量十足，有不少捧場客。名廚Jacky推介咖喱豬扒飯￥33、招牌滑蛋叉燒飯￥38、菠蘿油￥15、絲襪奶茶￥13、鴨屎香爆打檸檬茶￥16等。人氣美食有日式鰻魚石鍋飯￥46、咖喱牛腩撈丁￥39、芝士滑蛋豬扒菠蘿包￥33、蜜汁炭烤全翅￥20、鹹濕漏奶華￥23等。
漁記茶餐廳—拱北店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省珠海市香洲區拱北昌盛路74號昌盛花園（來魅力壁畫村）
- 電話：13392975269
- 營業時間：11:00-21:30
- 人均：￥48
7. 澳門漁村 海鮮每日澳門直送
澳門漁村2014年創辦，長隆分店最近入選必吃榜餐廳，大排檔形式，主打生猛海鮮、粵菜小炒，海鮮每日澳門碼頭直送，菜品現點現炒，鍋氣十足。必吃美食招牌椒鹽皮皮蝦￥50，蝦殼炸得酥脆，蝦肉鮮甜。打卡美食避風塘炒蟹￥98、椒鹽蝦￥78、薑葱炒花甲￥48、炭烤生蠔￥48、蒜蓉粉絲蒸鮑魚仔￥16，還有招牌芝麻雞￥68、海膽炒飯￥48、烤鰻魚￥10、炭烤墨魚仔￥12等。
澳門漁村．平價海鮮排檔—長隆店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省珠海市香洲區寶興路11號一層食堂103單元
- 電話：18929379246
- 營業時間：10:30-23:00
- 人均：￥98
8. 滬粵軒 早茶點心手工製作
滬粵軒開業十八年，蟬聯必吃榜餐廳，是珠海本地人的寶藏茶樓，粵式早茶點心純手工製作，滬菜和粵菜融合菜式食材新鮮，食神韜滔就曾打卡。必吃美食招牌酥掉渣鮮奶蛋撻￥32，奶味香濃，入口即融，撻皮酥脆；百花蜜陳皮叉燒￥105，半肥瘦叉燒油脂豐富，肉質鮮嫩。人氣美食有蝦餃王￥36、金牌紅燒乳鴿￥58、醬香蒸紫金鳳爪￥32、銀芽乾炒牛河￥53、大蝦伊麵￥98、貴妃紅燒肉￥108等。
滬粵軒—吉大店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省珠海市香洲區吉大街道情侶中路33號亞朵酒店一樓（近吉大海濱泳場）
- 電話：0756-3379989、13322860068
- 營業時間：09:00-14:00、17:30-21:00
- 人均：￥98
文：林樂樂
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佘詩曼家鄉珠海，除了火爆的順德莫氏雞煲開分店外，還有必吃特色雞煲：咏珊瓦煲菜，必吃招牌榴槤瓦煲雞，世界冠軍李咏珊開餐廳。濠軒閣，必吃五指毛桃生蠔雞煲，長者/親子好去處。 花苑美食，必吃滋補生蠔雞煲，網紅推介老字號。潤澤園，必吃海南椰子雞火鍋，現砍椰青水做湯底。古琢小館，五指毛桃藥膳雞煲￥68，莫氏雞煲平替版。誠咬金，必吃啫啫走地雞煲，優質食材工藝煲製。梁記，必吃足料炭燒鵝煲雞煲，斗門消夜好去處。八珍雞煲，必吃炭爐石橄欖雞煲，去骨清遠山林脆皮雞。
《正義女神》視后佘詩曼祖家在珠海官塘村，有七百多年歷史，村內有眾多青磚、灰塑彩畫的廣府民居，祠堂、廟宇、「觀塘學校」等。其中「佘氏大宗祠」現在作為村史館，展示近二百張照片和三十多件展品。視后佘詩曼曾回官塘村祖祠拜祭，還參觀佘氏大宗祠，和到訪她祖父於長塘東巷的兩座祖屋。官塘村出品的民間美食茶果有百年歷史，2006年入選廣東省非物質文化遺產，官塘茶果種類多，蘿蔔糕、馬蹄糕、紅豆糕、五指抓等鹹甜俱備。
珠海唐家灣鎮有1300年歷史，是廣東五大文化名鎮之一，也是珠海市的文化溯源地，保留較完整的村落「唐家灣古鎮」，與香港大嶼山隔海相望。古鎮保留明末清初的建築群，浮雕花板、屋脊圖騰、磚雕、木雕都有特色。鎮內景點有魁星文武廟、蘇兆征故居、赤花山、唐家灣博物館、唐家三廟等，還有咖啡室、小吃美食店、文創小店、文藝工作室。
珠海美食不少，廣東飲茶遍地開花，以下是受珠海長者歡迎的飲茶好去處：金悅軒，珠海飲茶天花板。 金苑，高檔粵菜靚食材。吉蓮利苑，乳鴿年銷20萬隻。益健，長者撐經典美食。新海利，老字號街坊捧場。萬悅軒，22樓大橋海景。海怡酒家，手工點心新口味。