珠海美食攻略2026｜珠海最新必吃榜8大人氣餐廳 蒸氣海鮮/日式燒肉/生蠔雞煲 珠海旅遊好去處
發佈時間：00:10 2026-07-18 HKT
「大眾點評」最新公布2026必吃榜入圍餐廳4,279間，珠海共有19間餐廳上榜，每間都有特色美食，本文介紹其中8間上榜的人氣餐廳，包括香港人喜愛的海鮮火鍋、明星熱捧的港式茶記、地道燒蠔、年輕人至Like的日式燒肉，如果怕上火，可以學熱爆的挪威國腳夏蘭特Haaland喝王老吉。
1. 水禾軒 蒸汽海鮮現點現宰
「大眾點評必吃榜」上榜餐廳19間，以水禾軒的網民評分最高。水禾軒鄰近拱北口岸，泊車免費，是港車北上好去處。香港人近年流行吃蒸汽海鮮，海鮮自選區現點現宰，一份一份的海鮮拼盤、魚類、貝類任選。必吃白貝￥38、海蝦￥68、生蠔￥168、鮑魚￥38、脆肉鯇片￥48等。人氣美食有採用廣西果園穀飼走地雞的一品雞￥138、瑤柱排骨粥￥68、西班牙黑毛豬￥48。
水禾軒．海鮮蒸汽主題餐廳—拱北店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省珠海市香洲區九洲大道西1031號、1033號、1035號
- 電話：0756-8112929
- 營業時間：11:00-14:30、17:00-22:00
- 人均：￥107
2. 濠軒閣 老字號生蠔雞煲
濠軒閣總店開業20年，是珠海消夜好去處，深受街坊及遊客歡迎，原因是食材新鮮。必吃美食橫琴蠔，每枱必點，現開現煮，肥美新鮮。人氣美食五指毛桃生蠔雞煲，湯底清甜。雞煲￥168、生蠔￥58、清遠雞￥88、海蝦￥68、鮮牛肉￥35、黑牛百葉￥38、雞子￥68，還有分量較細的兒童餐￥28。
濠軒閣特色生蠔火鍋總店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省珠海市香洲區粵華路152號新市花園2棟底層G座29XE-D軸（泰鋒電器旁）
- 電話：13826539301
- 營業時間：11:00-次日02:00
- 人均：￥88
3. 誠咬金 招牌臘味煲仔飯￥29
誠咬金是珠海本土品牌，由一群年輕人創立，主打粵菜煲仔飯與啫啫煲，選用優質食材，以古法工藝煲製，首間門店旺角薈店剛登上2026年「大眾點評」必吃榜。招牌美食臘味煲仔飯￥29，飯焦金黃香脆，配料可以按個人口味配搭。原創黃鱔啫啫煲￥88，黃鱔嫩滑無腥味，有鑊氣。人氣美食有三醬啫腸粉￥28、牛肉窩蛋煲仔飯￥38、檸檬葉啫牛胸肉￥58、招牌生蠔啫啫煲￥98、啫啫走地雞煲￥58、滿煲海鮮煲仔飯￥78。
誠咬金煲仔皇．啫啫煲．煲仔飯—旺角薈店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省珠海市香洲區廣富街5號（鴿局乳鴿專門店隔壁）
- 電話：13825697623
- 營業時間：11:00-14:30、17:00-21:00
- 網址：按此
- 人均：￥72
4. 頹記 明星打卡港式茶記
頹記是人氣連鎖茶餐廳，明星如《正義女神》佘詩曼、王嘉爾、張振朗等都打卡，位於拱北的美景花園總店剛入選「必吃榜」，香港人又多一個珠海好去處。餐廳的霓虹燈牌、粵語老歌，都充滿港式茶記文化。必吃美食泥石流西多士￥26，麵包金黃酥脆，OREO餅碎、爆漿煉奶令人驚喜。經典美食有頽爆銷魂飯￥30、雞扒煎蛋菠蘿包￥19、混醬豬腸粉￥16、叉燒滑蛋飯￥29、牛雜拼盤￥25、招牌港式奶茶￥10等。
頹記茶餐廳—美景總店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省珠海市拱北街道拱北水灣路221號美景花園19棟
- 電話：0756-8881003、13727033326、15914010694
- 營業時間：11:00-20:00
- 人均：￥47
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5. 海禾燒 直送海鮮蒲燒鰻魚￥58
海鮮燒烤大受年輕人歡迎， 海禾燒的海鮮食材每日新鮮直送，每枱有烤爐，服務員會幫忙烤製。必吃美食蒲燒鰻魚￥58，外皮焦香酥脆，魚肉彈牙，用紫菜包裹吃更添風味。人氣美食有炭烤海螺￥88、芥末西班牙五花肉￥48、炭烤北寄貝￥38、炭烤鮑魚￥58、炭烤黃油大騸雞￥36、超級肥牛片￥38、炭烤大生蠔￥30。
海禾燒海鮮燒烤（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省珠海市拱北街道拱北昌平路117號商舖
- 電話：18666969908
- 營業時間：11:30-03:00
- 人均：￥124
6. 山卡谷 人氣日式燒肉餐廳代客燒烤
山卡谷每枱有服務員代燒烤，火候掌握準確，食材新鮮，烤肉配搭醬料口感豐富，是華發商都人氣餐廳之一。必吃美食十五盛拼盤￥198，有十五種肉類，牛、豬、雞都有，肉質鮮嫩，分量足夠兩個吃。火燒鮮鰻￥48，外脆內嫩。還有烤肉拼盤￥102、大切和牛保樂肩￥78、和牛卡努比￥86、蔥燒牛舌￥48、美國原切牛五花￥38、明太子馬鈴薯燒￥28、汁燒海釣大魷魚￥55、和牛石鍋飯￥38、芝士牛肉飯￥30等。
山卡谷日式燒肉店—華發商都店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省珠海市香洲區珠海大道8號華發商都B館1層1027B號商舖
- 電話：0756-8335887、15089916186、15283298166
- 營業時間：11:30-24:00
- 人均：￥118
7. 楓記 抵食蒜蓉烤大蠔￥68/12隻
楓記燒蠔鄰近珠海漁女、日月貝等旅遊好去處，是深受街坊喜愛的大排檔風味海鮮餐廳，提供的海鮮款式有限，主要有生蠔、鮑魚、蝦、帶子等，價錢是一打十二隻計算，性價比高。必吃美食生蠔，生蠔有大、中、小，做法有原味烤、蒜蓉烤、酥炸、湯煮等，蒜蓉烤大蠔￥68、蒜蓉烤中蠔￥45、蒜蓉烤小蠔￥28。人氣美食有烤大蝦￥38、蒜蓉烤扇貝￥38、蒜蓉烤鮑魚￥85、蒜蓉烤帶子￥45、海膽醬焗鮑魚￥68。
楓記燒蠔—香洲商業城店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省珠海市香洲區香洲鳳凰北路1004號香洲商業城一樓26號舖
- 電話：13544924073、13543057329、15976977480
- 營業時間：18:00-01:30
- 人均：￥63
8. 燦記 打卡招牌海南雞飯￥35
燦記裝修充滿復古南洋風格，是旅遊打卡好去處。主打南洋風味菜式，必吃招牌海南雞飯￥35，雞皮彈牙，雞肉嫩滑多汁，配搭四種醬料，吃出不同風味，雞油飯粒粒分明。海南雞腿飯￥45，半隻海南雞￥78，雞油飯￥8。特色美食有芝士鮮咖焗豬扒飯￥55、泰式鳳爪￥28、蒜香雞中翼￥28、椰子雞湯￥12、肉骨茶￥38（大）、肉骨茶￥18（小），鮮牛油咖椰多士￥18、芒果椰汁糕￥12。
燦記．海南雞飯—北山店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省珠海市香洲區南屏鎮北山村北山正街47號之6號
- 電話：18926969628
- 營業時間：11:00-21:00
- 人均：￥57
文：林樂樂
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佘詩曼家鄉珠海，除了火爆的順德莫氐雞煲開分店外，還有以下必吃特色雞煲：花苑美食，必吃滋補生蠔雞煲，網紅推介老字號。咏珊瓦煲菜，必吃招牌榴槤瓦煲雞，世界冠軍李咏珊開餐廳。濠軒閣，必吃五指毛桃生蠔雞煲，長者/親子好去處。 潤澤園，必吃海南椰子雞火鍋，現砍椰青水做湯底。古琢小館，五指毛桃藥膳雞煲￥68，莫氏雞煲平替版。八珍雞煲，必吃炭爐石橄欖雞煲，去骨清遠山林脆皮雞。誠咬金，必吃啫啫走地雞煲，優質食材工藝煲製。梁記，必吃足料炭燒鵝煲雞煲，斗門消夜好去處。
《正義女神》視后佘詩曼祖家在珠海官塘村，有七百多年歷史，村內有眾多青磚、灰塑彩畫的廣府民居，祠堂、廟宇、「鵬軒學舍」、「觀塘學校」，而中西合璧的「卓肥七故居」外廊以拱券和浮雕裝飾。其中「佘氏大宗祠」現在作為村史館，展示近二百張照片和三十多件展品。視后佘詩曼曾回官塘村祖祠拜祭，還參觀佘氏大宗祠，和到訪她祖父於長塘東巷的兩座祖屋。官塘村出品的民間美食茶果有百年歷史，2006年入選廣東省非物質文化遺產，官塘茶果種類多，蘿蔔糕、馬蹄糕、紅豆糕、五指抓等鹹甜俱備。
珠海唐家灣鎮有1300年歷史，是廣東五大文化名鎮之一，也是珠海市的文化溯源地，保留較完整的村落「唐家灣古鎮」，與香港大嶼山隔海相望。古鎮保留明末清初的建築群，浮雕花板、屋脊圖騰、磚雕、木雕都有特色。鎮內景點有魁星文武廟、蘇兆征故居、赤花山、唐家灣博物館、唐家三廟等，還有咖啡室、小吃美食店、文創小店、文藝工作室。
珠海美食不少，廣東飲茶遍地開花，以下是受珠海長者歡迎的飲茶好去處：金悅軒，珠海飲茶天花板。 金苑，高檔粵菜靚食材。吉蓮利苑，乳鴿年銷20萬隻。益健，長者撐經典美食。新海利，老字號街坊捧場。萬悅軒，22樓大橋海景。海怡酒家，手工點心新口味。