珠海美食攻略2026｜珠海最新必吃榜8大人氣餐廳 蒸氣海鮮/日式燒肉/生蠔雞煲 珠海旅遊好去處

「大眾點評」最新公布2026必吃榜入圍餐廳4,279間，珠海共有19間餐廳上榜，每間都有特色美食，本文介紹其中8間上榜的人氣餐廳，包括香港人喜愛的海鮮火鍋、明星熱捧的港式茶記、地道燒蠔、年輕人至Like的日式燒肉，如果怕上火，可以學熱爆的挪威國腳夏蘭特Haaland喝王老吉。

1. 水禾軒 蒸汽海鮮現點現宰

「大眾點評必吃榜」上榜餐廳19間，以水禾軒的網民評分最高。水禾軒鄰近拱北口岸，泊車免費，是港車北上好去處。香港人近年流行吃蒸汽海鮮，海鮮自選區現點現宰，一份一份的海鮮拼盤、魚類、貝類任選。必吃白貝￥38、海蝦￥68、生蠔￥168、鮑魚￥38、脆肉鯇片￥48等。人氣美食有採用廣西果園穀飼走地雞的一品雞￥138、瑤柱排骨粥￥68、西班牙黑毛豬￥48。

2. 濠軒閣 老字號生蠔雞煲

濠軒閣總店開業20年，是珠海消夜好去處，深受街坊及遊客歡迎，原因是食材新鮮。必吃美食橫琴蠔，每枱必點，現開現煮，肥美新鮮。人氣美食五指毛桃生蠔雞煲，湯底清甜。雞煲￥168、生蠔￥58、清遠雞￥88、海蝦￥68、鮮牛肉￥35、黑牛百葉￥38、雞子￥68，還有分量較細的兒童餐￥28。

3. 誠咬金 招牌臘味煲仔飯￥29

誠咬金是珠海本土品牌，由一群年輕人創立，主打粵菜煲仔飯與啫啫煲，選用優質食材，以古法工藝煲製，首間門店旺角薈店剛登上2026年「大眾點評」必吃榜。招牌美食臘味煲仔飯￥29，飯焦金黃香脆，配料可以按個人口味配搭。原創黃鱔啫啫煲￥88，黃鱔嫩滑無腥味，有鑊氣。人氣美食有三醬啫腸粉￥28、牛肉窩蛋煲仔飯￥38、檸檬葉啫牛胸肉￥58、招牌生蠔啫啫煲￥98、啫啫走地雞煲￥58、滿煲海鮮煲仔飯￥78。

4. 頹記 明星打卡港式茶記

頹記是人氣連鎖茶餐廳，明星如《正義女神》佘詩曼、王嘉爾、張振朗等都打卡，位於拱北的美景花園總店剛入選「必吃榜」，香港人又多一個珠海好去處。餐廳的霓虹燈牌、粵語老歌，都充滿港式茶記文化。必吃美食泥石流西多士￥26，麵包金黃酥脆，OREO餅碎、爆漿煉奶令人驚喜。經典美食有頽爆銷魂飯￥30、雞扒煎蛋菠蘿包￥19、混醬豬腸粉￥16、叉燒滑蛋飯￥29、牛雜拼盤￥25、招牌港式奶茶￥10等。

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5. 海禾燒 直送海鮮蒲燒鰻魚￥58

海鮮燒烤大受年輕人歡迎， 海禾燒的海鮮食材每日新鮮直送，每枱有烤爐，服務員會幫忙烤製。必吃美食蒲燒鰻魚￥58，外皮焦香酥脆，魚肉彈牙，用紫菜包裹吃更添風味。人氣美食有炭烤海螺￥88、芥末西班牙五花肉￥48、炭烤北寄貝￥38、炭烤鮑魚￥58、炭烤黃油大騸雞￥36、超級肥牛片￥38、炭烤大生蠔￥30。

6. 山卡谷 人氣日式燒肉餐廳代客燒烤

山卡谷每枱有服務員代燒烤，火候掌握準確，食材新鮮，烤肉配搭醬料口感豐富，是華發商都人氣餐廳之一。必吃美食十五盛拼盤￥198，有十五種肉類，牛、豬、雞都有，肉質鮮嫩，分量足夠兩個吃。火燒鮮鰻￥48，外脆內嫩。還有烤肉拼盤￥102、大切和牛保樂肩￥78、和牛卡努比￥86、蔥燒牛舌￥48、美國原切牛五花￥38、明太子馬鈴薯燒￥28、汁燒海釣大魷魚￥55、和牛石鍋飯￥38、芝士牛肉飯￥30等。

7. 楓記 抵食蒜蓉烤大蠔￥68/12隻

楓記燒蠔鄰近珠海漁女、日月貝等旅遊好去處，是深受街坊喜愛的大排檔風味海鮮餐廳，提供的海鮮款式有限，主要有生蠔、鮑魚、蝦、帶子等，價錢是一打十二隻計算，性價比高。必吃美食生蠔，生蠔有大、中、小，做法有原味烤、蒜蓉烤、酥炸、湯煮等，蒜蓉烤大蠔￥68、蒜蓉烤中蠔￥45、蒜蓉烤小蠔￥28。人氣美食有烤大蝦￥38、蒜蓉烤扇貝￥38、蒜蓉烤鮑魚￥85、蒜蓉烤帶子￥45、海膽醬焗鮑魚￥68。

8. 燦記 打卡招牌海南雞飯￥35

燦記裝修充滿復古南洋風格，是旅遊打卡好去處。主打南洋風味菜式，必吃招牌海南雞飯￥35，雞皮彈牙，雞肉嫩滑多汁，配搭四種醬料，吃出不同風味，雞油飯粒粒分明。海南雞腿飯￥45，半隻海南雞￥78，雞油飯￥8。特色美食有芝士鮮咖焗豬扒飯￥55、泰式鳳爪￥28、蒜香雞中翼￥28、椰子雞湯￥12、肉骨茶￥38（大）、肉骨茶￥18（小），鮮牛油咖椰多士￥18、芒果椰汁糕￥12。

文：林樂樂

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