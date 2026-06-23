昇哥打卡｜河內火車街 - 極速擦身而過

越南河內的老城區深處，隱藏著一條非常有特色的「火車街」（Hanoi Train Street）。兩旁的法式建築，散發著獨一無二的異國情調，居民的日常生活、鐵道的驚險與遊客的悠閒完美融合其中。

平時火車街是一條充滿活力的步行街。遊客可漫步在古舊的火車軌上打卡。鐵道兩旁開滿了各具特色的露天酒吧與咖啡館，遊客可圍坐在一起，品嘗冰涼的啤酒或越南咖啡聊天暢飲。

穿梭在路軌與人群中的小販，不時沿街叫賣特色小食、日常用品，以及精緻的傳統紀念品，為這條窄巷增添了濃郁的人間煙火氣。

當有火車經過時，遠處會傳來清脆的鳴笛聲，整條街會瞬間「變身」，兩旁店舖員工趕緊叫遊客們退離路軌，安坐兩旁的座椅，避免意外發生。遊客屏息期待火車擦著兩旁建築駛過，列車近距離在身前呼嘯而過的畫面非常震撼，正是火車街能夠長期吸引眾多遊客到來參觀的原因。

拍攝越南河內火車街小貼士：

每天行經火車街的列車班次有限，建議先留意越南火車站官網，以準確掌握火車到達時間。這裡由早到晚都適合參觀，晚上店舖亮燈後，景色別有一番風味。 前來參觀務必注意安全。列車經過前，必須聽從指引安坐於店舖兩旁的椅子上，身體各部份切勿太接近列車，免生意外。 在沒有列車經過時，雖然可以像其他遊客一樣在路軌上漫步打卡，但也不能掉以輕心，時刻要注意安全。

拍攝器材 : iPhone 17 Pro Max

地㸃 : 越南河內火車街

撰文 / 攝影 : 雷日昇

打卡達人 雷日昇

打卡達人 雷日昇 - 香港資深紀實攝影師，80年代後期起任職新聞攝影師，至今超過30年。他曾任職星島日報首席攝影記者、香港政府新聞處高級新聞事務經理（攝影) ，鏡頭下拍攝過中、英、美等大國的主席和元首，他獲得香港報業公會、香港攝影記者協會多個攝影獎項，以及國際特赦組織人權新聞獎，亦拍過不少社會草根階層，出版多本個人攝影集。