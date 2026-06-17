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廣東再派¥3000萬文旅消費券！港人都有份 酒店/景點門票最多減¥500 附領取步驟

旅遊
更新時間：15:04 2026-06-17 HKT
發佈時間：15:04 2026-06-17 HKT

臨近端午節假期，廣東省文化和旅遊廳推出2026「請到廣東過端午」補貼活動，預計派發總值¥3,000萬文旅消費券，屆時港人只需透過指定旅遊平台領取消費券，預訂酒店住宿、景區門票、國內旅遊等，最多即減¥500，申請步驟非常簡單，即睇詳情！

廣東派¥3000萬文旅消費券！即日起酒店住宿/景點最多減¥500

廣東省文化和旅遊廳由即日起至6月30日推出「請到廣東過端午」消費惠民補貼計劃，發出合共總值¥3000萬的文旅券，涵蓋酒店住宿、景點玩樂及度假路線等，最多即減¥500！由即日起，市民可以透過攜程旅遊、飛豬旅遊、美團、大眾點評、貓眼、大麥等網上平台領取，每日上午10時發放，數量有限，領完即止。

廣東文旅券的領取步驟相當簡單，用戶成功領取消費券後，會自動存入各平台的賬戶優惠券內，按實際消費金額滿額即減：

  • 酒店住宿類：滿¥2500減¥500、滿¥1500減¥300、滿¥1000減¥200、滿¥500減¥100
  • 景點玩樂類：滿¥2500減¥500、滿¥1500減¥300、滿¥1000減¥200、滿¥500減¥100、滿¥200減¥40
  • 度假線路類：滿¥2500減¥500、滿¥1500減¥300、滿¥1000減¥200、滿¥500減¥100

惟是次活動派發的消費券數量有限，建議有興趣的市民可以準時在平台領取，同一用戶在同一平台、同一類別僅可使用一張消費券，消費券不可拆分、不可提現、不可售賣，使用消費券的酒店最晚入住時間、景點玩樂最晚游玩時間、度假綫路最晚出游時間為2026年8月31日23:59。

廣東消費券網上平台領取步驟：

  1. 打開指定網上平台APP，搜尋「廣東文旅券消費券」或「廣東消費券」進入活動頁面
  2. 進入領券頁面，領券後按實際消費金額滿額即減

消費券適用酒店住宿／景區門票／國內遊

「請到廣東過端午」消費惠民補貼計劃的使用範圍，涵蓋廣東省內的酒店住宿、國內旅遊及度假綫路、景區門票、文藝演出門票等產品及服務，以及文創產品、旅遊商品、旅遊裝備等。

資料來源：廣州市人民政府

文：LW

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