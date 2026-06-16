搭金巴拍八達通/掃微信免排隊即上車！港珠澳大橋香港口岸增設自助閘機 往澳門/珠海適用

隨著粵港澳大灣區「一小時生活圈」的發展，港珠澳大橋成為市民及旅客往來三地常用的陸路通道。最近，港珠澳大橋香港口岸大樓宣布完成改善工程，增設多部「一體化自助閘機」。由6月8日起，前往澳門或珠海的旅客無需再排長龍購買實體車票，只需使用八達通或電子支付工具直接拍卡、掃碼，即可入閘上車，獲不少乘客大讚方便，直呼「早就要啦！」有網民則期望其他口岸能夠盡快同步，節省排隊購票的時間。

搭金巴拍八達通/掃微信即上車！港珠澳大橋口岸增設自助閘機 無需排隊買車飛

港珠澳大橋穿梭巴士（俗稱「金巴」）是往返港、珠、澳三地口岸的重要交通工具。過去旅客在香港口岸出境後，必須先到售票機或櫃檯排隊購買車票，再手持實體票過閘。近日，港珠澳大橋香港口岸完成改善工程，現場除了配備全新的自助售票系統，同步增設一體化閘機，並於2026年6月8日正式啟用。

增設新設備後，乘客從香港出發往澳門或珠海時，可以前往一體化閘機直接拍八達通卡，出示手機上的微信支付或支付寶付款碼進行掃瞄，即可完成扣款並入閘乘車，無需額外花時間排隊購買車票，節省更多時間。惟要留意，目前此項服務僅於香港口岸實施，而且不適用於兒童、長者等半價車票，如需享用上述優惠票價，必須持有效證件前往人工櫃檯購票。

新措施僅限香港口岸出發 乘客望珠海/澳門同步升級

新措施推出後，有網民表示歡迎，「早就要啦！」、「以前每次往香港澳門珠海然後回家家裏都會有很多車票，現在直接八達通嘍」。有人則擔心或會因此花費更多時間，「我覺得咁樣會仲耐咗，啲人行到機面前先攞部手機出嚟左撳又（右）撳」。與此同時，有乘客期望澳門及珠海口岸盡快同步升級，「澳門呢？」、「珠海口岸這邊也該同步升級」，也有內地網民提出建議，希望能支援全國互通的「交通聯合」功能，獲官方回覆表示：「目前暫香港口岸實施，其他口岸敬請期待，期望不久將來能帶來更方便的乘車體驗」。

來源：廣東港珠澳大橋穿梭巴士股份有限公司

文：LW